Pour une voiture de tous les jours, Toyota Supra ou Acura TLX Type S?

J’hésite entre la Toyota GR Supra et la nouvelle Acura TLX Type S comme voiture de tous les jours. Je sais qu’elles ne sont pas comparables mais ce sont pour moi deux coups de cœur. Laquelle choisiriez-vous et pourquoi?

Bonjour Alexandre,

Difficile de se prononcer sur la TLX Type S d’Acura, qui n’arrivera chez nous qu’au printemps. Or, il est évident que pour un usage quotidien, cette berline à rouage intégral de 355 chevaux est certainement mieux adaptée qu’une auto sport comme la Supra.

En fait, bien que la Supra puisse se débrouiller en hiver (tout dépendant des conditions), il faut également considérer son côté peu pratique : le coffre est minuscule, on n’y installe que deux personnes et il est clair que la voiture étant plus près du sol compose difficilement avec des chaussées dégradées.

Par contre, avec sa nouvelle mécanique de 382 chevaux, la Supra propose un agrément de conduite qui surpassera celui de la TLX, aussi performante soit-elle. Ici, il est question d’une authentique auto sport conçue pour procurer à son conducteur d’ultimes sensations de conduite, avec un niveau de performance exceptionnel. De son côté, la TLX permettra d’obtenir de belles sensations et de fortes accélérations, mais dans une voiture plus lourde et qui considère davantage le confort des occupants.

Il est donc très difficile de répondre à cette question puisque les deux bagnoles ont des vocations bien distinctes. Étant donné que la TLX offrira probablement de très belles performances dans un format nettement mieux adapté au quotidien, je préconiserais sans doute ce modèle face à la Supra, qu’il faut plutôt considérer comme un jouet estival.