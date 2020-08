Toyota construira une voiture exotique et elle est démentielle

L’édition 2020 des 24 Heures du Mans a été remise aux 19 et 20 septembre en raison de la pandémie de COVID-19 et l’une des nouveautés sera la classe Hypercar, qui remplace l’actuelle LMP1.

Le constructeur japonais Toyota a déjà confirmé qu’il sera de la partie. Son bolide sera dérivé du concept Gazoo Racing GR Super Sport présenté en 2018.

Aujourd’hui, on apprend par le site The Supercar Blog qu’une version routière de cette voiture de course est également prévue à son agenda. Pouvez-vous imaginer ça?

Les règlements de la classe Hypercar stipulent en effet que les manufacturiers doivent fabriquer au moins 20 exemplaires homologués pour la route dans un délai de deux ans.

Photo: Toyota

Selon les sources évoquées par le site en question, la Toyota GR Super Sport de série renfermera un groupe motopropulseur hybride comprenant un V6 biturbo… mais qui génèrera sans doute moins de puissance que les 986 chevaux du concept! Les premières estimations parlent d’un sprint de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes et de 0 à 200 km/h en moins de sept secondes.

Évidemment, attendez-vous aussi à d’importantes modifications au chapitre du design. Par exemple, le concept de 2018 n’avait pas de lunette arrière.

Combien de Toyota GR Super Sport seront réellement commercialisées? Et dans quels marchés? Il est trop tôt pour le savoir, mais elles devraient se pointer en 2022… avec un prix digne des meilleures voitures exotiques de la planète.

