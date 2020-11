SEMA : quatre bolides Toyota exposés virtuellement

Toyota avait prévu d’exposer quatre véhicules spéciaux au Salon de la SEMA à Las Vegas cette année, mais comme l’événement a été remplacé par une édition virtuelle appelée SEMA360 en raison de la pandémie de COVID-19, c’est uniquement en ligne que le dévoilement a eu lieu hier.

« La Supra et le Tacoma sont deux noms légendaires qui offrent des performances légendaires, alors c’était logique pour nous de les mettre de l’avant cette année », a déclaré Ed Laukes, vice-président du marketing chez Toyota aux États-Unis.

Photo: Toyota

GR Supra par Ornamental Conifer

Ornamental Conifer, c’est le nom d’artiste du Britannique Nicolai Sclater, directeur d’une agence basée à Los Angeles et spécialisée dans l’automobile et la culture populaire. À partir d’une GR Supra 3.0 2021 de couleur Gris turbulence, Sclater a méticuleusement peint à la main une foule de motifs et de lettres sur la carrosserie, entre autres pour illustrer les expressions « True to Form » et « Lightning Response ».

Photo: Toyota

GR Supra Formula D par GReddy Performance

Ken Gushi est pilote en Formule Drift Pro et conduit une GR Supra numéro 21. Avec l’aide de GReddy Performance, son équipe et lui ont créé un bolide dépouillé au maximum qui ne conserve que l’essentiel pour un professionnel de la drift. Tous les éléments graphiques sur la carrosserie sont bien sûr exclusifs à cette voiture.

Photo: Toyota

GR Supra Rockstar Energy Drink par Papadakis Racing

Conçue par Papadakis Racing, cette GR Supra 2020 numéro 151 est pilotée par Fredric Aasbo, champion de Formule Drift en 2015. Elle est déjà populaire en raison de ses apparitions dans une série de neuf épisodes sur YouTube ayant plus de 14 millions de vues. Présentement active en Formule Drift Pro, la jolie bombe aux couleurs de guêpe renferme 1 033 chevaux, rien de moins!

Photo: Toyota

Toyota Tacoma par 4WD Toyota Owner Magazine

Enfin, profitant de la popularité grandissante des VUS tout-terrain notamment ceux conçus pour les expéditions dans l’arrière-pays, le constructeur s’est associé à l’équipe de 4WD Toyota Owner Magazine pour créer l’ultime version d’aventure de la camionnette Tacoma. Basée sur le modèle TRD Hors route, celle-ci possède un surcompresseur signé Magnuson Superchargers et tout ce qu’il faut pour transporter vélos, kayaks et équipement de camping. Des plaques et une barre de protection ont été installées à l’avant, tandis que de gros pneus tout-terrain sont reliés à une suspension relevée.

À surveiller : Toyota promet de dévoiler d’autres concepts et véhicules spéciaux qui mettent l’accent sur la performance au cours des prochaines semaines.

En vidéo : notre essai de la Toyota GR Supra