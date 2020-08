Le SEMA 2020 est annulé en raison de la COVID-19

Après avoir émis un communiqué le mois dernier pour dire que l’édition 2020 était maintenue à l’agenda, les organisateurs du Salon de la SEMA à Las Vegas viennent maintenant de se rendre à l’évidence : l’événement de novembre ne pourra pas avoir lieu.

C’est donc un autre salon automobile qui écope en raison de la pandémie, après Genève, New York, Pékin, Detroit, Paris et bien d’autres. Les efforts pour contrer la propagation du coronavirus aux États-Unis ne réussissent pas à faire diminuer les cas positifs. Au contraire, ceux-ci augmentent.

Certes, la situation pourrait s’améliorer d’ici l’automne, mais trop d’incertitude demeure.

Photo: Newspress

Reconnu pour ses véhicules modifiés et de haute performance, ses pièces et produits automobiles de toutes sortes ainsi que ses démonstrations hautes en couleurs, le Salon de la SEMA avait réuni l’an dernier quelque 2 300 exposants et environ 162 000 membres accrédités de l’industrie et des médias (le public, rappelons-le, n’y a pas accès).

Ceux qui avaient déjà réservé et payé leurs places cette année auront doit à un plein remboursement.

Les organisateurs disent avoir effectué un sondage quant à la possibilité de tenir un événement virtuel ou d’autres alternatives similaires. Une décision finale sera prise dans les semaines à venir. Sinon, la prochaine édition du Salon de la SEMA aura lieu du 2 au 5 novembre 2021 – et vous pouvez être certain que le Ford Bronco sera à l’honneur!

Le Salon de l’auto de Los Angeles 2020, lui, est toujours prévu au calendrier (du 18 au 29 novembre), mais ça pourrait changer. À suivre.

En vidéo: le Ram Rebel OTG au SEMA 2019