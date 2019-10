Une Supra de course de 429 chevaux s'en vient chez nous

La division GAZOO Racing (GR) de Toyota vient d’annoncer qu’elle amorcera la vente de la GR Supra GT4 de course à des équipes dès mars 2020 en Europe et le mois d’août en Amérique du Nord.

Basée sur la nouvelle et sensationnelle GR Supra 2020, cette voiture conçue pour la piste seulement est développée et fabriquée par Toyota Motorsport GmbH. Sa pièce de résistance est une version modifiée du moteur turbo à six cylindres en ligne de 3,0 litres, qui développe 429 chevaux au lieu de 335.

Le tout s’accompagne d’une boîte automatique sport à sept rapports avec palettes au volant, d’un différentiel arrière mécanique à glissement limité et d’un système d’échappement Akrapovic.

Photo: Toyota

Au niveau de la carrosserie, le becquet avant et l’aileron arrière sont faits d’un matériau composite en fibre naturelle, ce qui réduit le poids de la GR Supra GT4 à 1 350 kilogrammes (2 976 livres). Mentionnons par ailleurs que les freins reçoivent des étriers de course à six pistons à l’avant et à quatre pistons à l’arrière.

Une cage de sécurité haute résistance sera installée et le pilote prendra place dans un siège de course homologué par la FIA avec un harnais à six points d’ancrage. Autre chose : le volant ainsi que l’affichage qui se trouve derrière seront conçus spécifiquement pour la compétition.

Les équipes de course intéressées doivent communiquer avec TRD USA, qui s’occupe de la vente de la GR Supra GT4 et du service à la clientèle. La voiture devrait coûter 175 000 € en Europe (à titre comparatif, la GR Supra ordinaire débute à 65 900 € en France et 64 990 $ au Canada), mais son prix de côté-ci de l’Atlantique reste à déterminer.