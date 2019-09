La Toyota Supra se prépare déjà pour le SEMA

Il est d’ores et déjà acquis que la nouvelle Toyota GR Supra 2020, sans contredit l’une des voitures de l’année, figurera parmi les grandes vedettes du prochain salon SEMA à Las Vegas, qui aura lieu du 5 au 8 novembre.

En fait, on peut parier que l’événement réunira un grand nombre de Supra modifiées et de concepts basés sur la Supra.

L’une d’entre elles s’est annoncée sur Facebook et nous provient d’une entreprise californienne appelée Evasive Motorsports, en collaboration avec DuSpeed.

Photo: Evasive Motorsports

Sur les trois images publiées jusqu’ici, on aperçoit une Supra plus basse, plus large et beaucoup plus agressive. Avez-vous vu la taille du becquet avant, des jupes latérales et de l’aileron arrière? Ils sont tous bien en évidence par leur fini noir contrastant. Les jantes en alliage BBS pourraient également être de plus grande dimension que celles d’origine. À l’inverse, les rétroviseurs latéraux paraissent plus petits.

On ignore les autres modifications qui ont été apportées, mais espérons qu’elles comprennent un plus gros moteur et un véritable cockpit de course à la hauteur du design extérieur – de quoi rendre fiers les amateurs de Rapides et dangereux. La GR Supra de série renferme un moteur biturbo à six cylindres en ligne de 3,0 litres développant 335 chevaux et un couple de 365 livres-pied… ou possiblement plus.

Photo: Evasive Motorsports

Ce qu’on aimerait beaucoup voir, évidemment, c’est une boîte manuelle. Toyota n’offre qu’une automatique à huit rapports et l’ingénieur en chef Tesuya Tada a averti les consommateurs désirant trois pédales et un levier qu’ils devront plutôt se tourner vers la Toyota 86.

Une autre compagnie, European Auto Group (ironiquement basée au Texas), conçoit une Supra de 425 chevaux avec une manuelle à six rapports, alors tout est possible.

Ne manquez pas notre couverture du Salon de la SEMA pour voir et découvrir les nombreux bolides spectaculaires en vedette.