Tesla Model 3 2021 : plusieurs nouveautés et encore plus d’autonomie

Plusieurs l’attendaient avec impatience, eh bien, c’est maintenant fait : la Tesla Model 3 2021 arrive et propose un grand nombre de nouveautés, tant sur le plan esthétique que technique. Les changements se reflètent d’ailleurs déjà sur le configurateur en ligne de la compagnie.

Puisque le nerf de la guerre dans le marché des voitures électriques est l’autonomie, mentionnons tout de suite que la Model 3 améliorée sera en mesure de franchir des distances encore plus grandes qu’avant.

La version Autonomie standard Plus à propulsion passe de 402 à 423 kilomètres, tandis que la Longue Autonomie à rouage intégral grimpe de 518 à 568 kilomètres, ce qui est très impressionnant. Entre les deux, la version Performance fait un bond de 481 à 507 kilomètres.

Notons que ces chiffres sont ceux avancés par Tesla. Ni Ressources naturelles Canada ni l’EPA aux États-Unis n’ont publié leurs cotes officielles pour l’instant.

Diverses modifications rendent le tout possible, notamment une nouvelle pompe à chaleur qui accroît l’efficacité thermique de la voiture. Les temps d’accélération de 0 à 100 km/h sont aussi un tantinet plus courts avec les versions à deux moteurs : 4,4 secondes pour la Longue Autonomie et 3,3 secondes pour la Performance.

Photo: Tesla

Physiquement, la Tesla Model 3 2021 évolue en adoptant de nouvelles jantes, comme celles de 20 pouces appelées « Überturbine » sur la version Performance, un coffre à ouverture assistée et des vitres à double verre pour une meilleure isolation de l’habitacle.

À l’intérieur, on remarque le nouveau volant au fini métallique ainsi que la console centrale légèrement redessinée. Le rétroviseur auto-obscurcissant est également de retour et de nouvelles garnitures font leur apparition.

Photo: Tesla

La production de la Tesla Model 3 2021 a déjà commencé à l’usine de Fremont, en Californie. Les prix canadiens demeurent inchangés pour l’instant sur le site web de Tesla, mais la compagnie nous a habitués à des ajustements en cours de route, alors restons à l’affût.

En passant, si vous préférez le multisegment Model Y, sachez que son autonomie est majorée pour 2021 – de 509 à 525 kilomètres en version Longue Autonomie et de 468 à 488 kilomètres en version Performance.

En vidéo : La Tesla Model 3 vue par Antoine Joubert