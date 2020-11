Génie ou folie : 5 innovations que Tesla veut faire breveter

Comme tous les constructeurs automobiles, Tesla soumet plusieurs demandes de brevets pour des innovations qu’il développe ou songe à développer en vue de les intégrer à ses futurs véhicules. Certaines sont des idées plutôt géniales, d’autres sont assez folles.

On vous en présente cinq et à vous de juger dans quelle catégorie elles appartiennent…

1. Des rayons laser à la place des essuie-glaces

Les essuie-glaces conventionnels sont pratiques sous la pluie ou la neige, mais moins pour les débris, la saleté et les insectes écrasés sur le pare-brise. Tesla a imaginé un nouveau système pour nettoyer ce dernier… avec des lasers! Le projecteur serait logé sous le capot. Lorsqu’un débris est détecté, un rayon laser savamment calibré et ultra précis viendrait l’éliminer automatiquement, sans bien sûr endommager la vitre. Tu parles!

Photo: Tesla

2. Un volant à pavés tactiles

Cette innovation est beaucoup plus réaliste. En fait, on commence déjà à voir des volants avec commandes haptiques (tactiles) chez certains fabricants comme Mercedes-Benz. La différence ici, c’est que Tesla veut intégrer de telles commandes pour mettre le véhicule en marche (au lieu d’utiliser la tige derrière le volant) ou encore ajuster la vitesse de son Autopilote.

Photo: Tesla

3. Un système de détection de l’âge des occupants

Oui, il existe des capteurs de poids et de taille de l’occupant d’un siège, mais si un enfant (lire : jeune ado) est du même gabarit qu’une femme adulte, le véhicule ne verra pas la différence. Tesla veut améliorer le système de détection pour prédire l’âge du passager selon sa posture (position des jambes et des bras, etc.) et même ses vêtements pour ajuster le déploiement des coussins gonflables en conséquence.

Photo: Tesla

4. Un système de détection du mauvais usage des ceintures

Une ceinture de sécurité mal utilisée ou placée pose un risque en cas d’accident. Encore là, Tesla désire implanter de meilleurs capteurs qui sauront si l’occupant du siège n’est pas bien attaché. Le cas échéant, une alerte serait déclenchée.

Photo: Tesla

5. Un indicateur d’autonomie basé sur le style de conduite

Enfin, les véhicules électriques permettent tous de savoir l’autonomie restante en fonction de la batterie, mais Tesla veut aussi tenir compte des habitudes de conduite, de la météo, de l’itinéraire programmé dans le GPS et de la circulation en temps réel. Le but est de donner une idée plus juste de la distance qu’il est encore possible de parcourir avant de manquer d’électrons.

Photo: Tesla

En vidéo : Antoine Joubert présente le Tesla Model Y