Un client commande par erreur 27 Tesla Model 3

La Tesla Model 3 est une très bonne voiture; il s’agit même du Meilleur achat 2020 du Guide de l’auto dans la catégorie des véhicules électriques. On peut comprendre que bien des gens cherchent à s’en procurer une.

Mais de là à en commander 27, ce n’est pas normal. C’est pourtant ce qu’un client en Allemagne a fait récemment… par erreur.

Son père et lui désiraient remplacer le vieux Ford Kuga de la famille par un véhicule plus moderne. Comme le gouvernement a doublé la subvention disponible à l’achat d’un modèle électrique dans les derniers mois, ils sont allés sur le site de Tesla afin de réserver un exemplaire de la berline Model 3.

Photo: Tesla

Après avoir rempli les informations relatives au paiement et cliqué pour enregistrer leur commande, ils ont obtenu un message disant que la transaction ne fonctionnait pas. Le problème provenait en fait du site lui-même et, au lieu d’attendre qu’il soit corrigé, le fils et son père ont essayé une deuxième fois, puis une troisième, une quatrième et ainsi de suite jusqu’à une 27e tentative qui s’est avérée fructueuse.

Or, le système avait bel et bien registré chacune de leurs commandes, si bien que la facture totale s’élevait à 1,4 million d’euros! Avec le taux de change en vigueur actuellement, ça équivaut à plus de 2,1 millions $.

Heureusement, en communiquant avec le service à la clientèle de Tesla, le duo a réussi à faire annuler toutes les commandes et à en passer une nouvelle. Ça peut quand même servir de leçon à tous les consommateurs qui font affaire en ligne : s’il y a une erreur avec une transaction, mieux vaut appeler la compagnie d’abord.

En vidéo : la Tesla Model 3 vue par Antoine Joubert