En studio : la Tesla Model 3 et ses problèmes de peinture

La Tesla Model 3 a charmé de nombreux automobilistes québécois depuis son arrivée sur nos routes.

Offrant une intégration technologique épatante ainsi qu’une autonomie électrique inégalable, la plus abordable des Tesla a beaucoup de raisons de se faire aimer. Mais tout n’est pas rose non plus.

Aucune voiture n’est parfaite et la Tesla Model 3 n’échappe pas à la règle. Le plus gros problème de ce véhicule semble être la qualité de sa peinture, qui n’est tout simplement pas au rendez-vous.

Plusieurs propriétaires de Model 3 ont remarqué que la peinture s’écaillait sur les bas de caisse de leur véhicule, et ce même sur des modèles encore pratiquement neufs. Un Québécois a même déposé une demande de recours collectif à ce sujet récemment.

Au cours de cette capsule En Studio, Antoine Joubert et Daniel Melançon discutent de cette problématique et de la façon dont Tesla gère la situation.

