Une Tesla Model 3 avec 650 km d’autonomie s’en vient, mais…

L’automne dernier, Tesla a augmenté l’autonomie de sa berline Model 3 à 402 kilomètres en version Standard Plus et à 518 kilomètres pour les versions Longue autonomie et Performance.

Vous aimeriez en avoir encore plus? La compagnie y travaille. Mais le hic, c’est que seuls les Chinois pourront en profiter – du moins, au début.

Sous le couvert de l’anonymat, des sources bien informées ont confié au site Bloomberg que Tesla prévoit ajouter dans les prochains jours une Model 3 avec une autonomie considérablement accrue. On parlerait, tenez-vous bien, de plus de 650 kilomètres.

Aucun détail technique sur la voiture ou sa batterie n’a cependant été donné.

Photo: Tesla

Par ailleurs, bien que le prix demeure inconnu pour l’instant, ces mêmes sources avancent une hausse d’environ 8% par rapport à la Model 3 de base fabriquée en Chine, à l’usine de Shanghai. Cette dernière, soit dit en passant, a repris ses activités le 10 février après une interruption causée par le coronavirus.

Pas de doute, Tesla commence à ressentir la pression de ses rivaux, comme BMW et Volkswagen, qui s’apprêtent à lancer de nouveaux modèles à grande autonomie dans le plus important marché de véhicules électriques de la planète.

Il reste à voir si et quand cette prodigieuse Model 3 fera le saut chez nous. À l’heure actuelle, le maximum qu’il est officiellement possible de parcourir avec une Tesla est 629 kilomètres, grâce à la Model S.

