Le patron de Toyota s'en prend à Tesla et il ne mâche pas ses mots

Le président de Toyota, Akio Toyoda, s’en est pris à Elon Musk et à Tesla lors d’une récente entrevue pour le site Bloomberg et il n’y est pas allé avec le dos de la cuillère, pour reprendre son analogie culinaire.

« Tesla dit que sa recette sera la norme dans le futur, mais ce qu’elle n’a pas, c’est une vraie cuisine et un vrai chef comme Toyota », a-t-il déclaré.

Puis, il ajoute : « Ils ne font pas vraiment quelque chose de concret; les gens font juste acheter la recette. Alors que nous, nous avons une cuisine et un chef et nous faisons de vrais plats. Oui, le prix de notre action est plus bas, mais quand on parle de produits, nous avons un menu complet que les clients peuvent choisir. »

De toute évidence, le grand patron de Toyota digère mal que sa compagnie se soit fait dépasser par Tesla en termes de valeur boursière plus tôt cette année. Ou est-ce plutôt une réaction face à l’amer constat que le géant japonais affiche beaucoup de retard dans le domaine des véhicules 100% électriques?

Quoi qu’en dise Akio Toyoda, le fait est que la Tesla Model 3 est devenue en très peu de temps la voiture électrique la plus vendue dans le monde et l’une des plus populaires, toutes catégories confondues, dans plusieurs marchés dont le Canada. Le tout nouveau multisegment Model Y est lui aussi en voie de connaître un franc succès, malgré des problèmes de qualité sur les premiers exemplaires sortis de l’usine.

D’autres constructeurs (Audi, par exemple) admettent ouvertement que Tesla détient une sérieuse avance et que ses innovations comme les mises à jour à distance sont un modèle à suivre. General Motors, en passant, vient tout juste d’annoncer le recrutement de 3 000 ingénieurs, informaticiens et designers pour accélérer le développement de véhicules électriques.

En vidéo : Antoine Joubert présente le Tesla Model Y