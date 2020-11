Antoine Joubert présente le Tesla Model Y à Salut Bonjour

Il y a du nouveau chez Tesla! Après avoir conquis des milliers d’automobilistes avec sa berline Model 3, le constructeur californien propose désormais le Model Y, un petit véhicule utilitaire capable d’accueillir jusqu’à sept passagers.

Livré de série avec le rouage intégral, le Model Y promet une autonomie de plus de 500 kilomètres dans sa version Longue Autonomie, la plus abordable. Avec le Model Y Performance, l’autonomie est légèrement revue à la baisse au profit d’accélérations foudroyantes. On parle d’un chrono de 0 à 100 km/h en seulement 3,7 secondes!

Offert à partir de 69 990 $, le Model Y n’est pas éligible aux subventions gouvernementales en lien avec l’achat d’un véhicule électrique.

Après avoir fait l’essai du modèle Y sur les routes ontariennes cet été, Antoine Joubert a eu l’occasion de mettre la main sur un exemplaire du véhicule ici, au Québec.

De passage à l’émission Salut Bonjour, le chroniqueur du Guide de l’auto a donné ses impressions de ce véhicule 100% électrique qui risque de connaitre un bon succès chez nous.

Pour connaitre les impressions d’Antoine, visionnez la vidéo au haut de cet article!

