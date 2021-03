Meilleurs achats 2021 du Guide de l’auto : Tesla Model 3 et Model Y

Comme chaque année, le Guide de l’auto publie ses meilleurs achats dans toutes les catégories de véhicules.

Parmi celles-ci, les véhicules électriques tiennent une place à part. Embryonnaire il y a une dizaine d’années, ce type de propulsion gagne constamment en popularité, principalement grâce à Tesla, le constructeur qui a forcé tous les autres à se lancer sur ce marché.

Tesla domine

La première position de notre palmarès est justement occupée par deux modèles signés Tesla : la Model 3 ainsi que le Model Y. Deux modèles cousins qui partagent beaucoup d’éléments, la principale différence étant le hayon du Model Y ainsi que son volume de chargement plus important.

Photo: Tesla

Grâce à une batterie qui conserve remarquablement bien sa charge, ces deux véhicules offrent une bien meilleure efficacité énergétique que la concurrence. Associé à des moteurs performants, le groupe motopropulseur procure des accélérations énergiques et des reprises canon.

Les Model 3 et Model Y profitent également d’un système multimédia très évolué, qui demeure au sommet de la catégorie. Enfin, dernier avantage et non des moindres, le réseau de recharge rapide de Tesla permet de récupérer son autonomie deux fois plus vite que la majorité des chargeurs rapides du marché, ce qui donne un autre atout au constructeur californien.

Le principal défaut des deux véhicules étant une qualité de finition et de fabrication inégale, qui ne rivalise pas face à la concurrence.

Photo: Tesla

Les autres marches du podium

En deuxième position du palmarès établi par l’équipe du Guide de l’auto, on retrouve la Kia Soul EV. La version 100% électrique de ce petit multisegment propose des performances supérieures et un plus grand plaisir de conduite que le modèle à essence.

Photo: Marc Lachapelle

Disponible avec deux batteries différentes, la Soul peut parcourir 248 ou 383 km en fonction du modèle retenu.

Enfin, la troisième marche du podium revient à un autre modèle de Kia : le Niro EV. Doté de la même batterie qu’une Soul EV à grande autonomie, le Niro peut parcourir 385 km avec une seule charge. Offrant une conduite raffinée et un bon agrément de conduite, le Niro électrifié livre aussi des performances plus convaincantes que les versions hybrides.

Photo: Kia

En conclusion, la catégorie des véhicules électriques s’agrandissant rapidement, il est possible que ce classement change beaucoup dans les mois à venir, notamment avec l’arrivée de la Ford et du Volkswagen ID.4, par exemple.