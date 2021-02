Tesla cesse déjà la vente du Model Y à autonomie standard

Vous vous rappelez le nouveau Model Y à autonomie standard que Tesla a ajouté à sa gamme au début de janvier? Celui-là même qu’Elon Musk avait longtemps refusé d’offrir parce que son autonomie n’atteignait pas 400 kilomètres?

Eh bien, un mois et demi plus tard, le véhicule en question n’apparaît plus sur le configurateur en ligne de Tesla, ni au Canada ni aux États-Unis.

On parle d’un Model Y à un seul moteur et à roues motrices arrière capable de parcourir officiellement 393 kilomètres et d’accélérer de 0 à 100 km/h en 5,6 secondes. Il affichait un prix de base de 54 900 $, plus les frais de transport et préparation de 1 280 $, ce qui le rendait bien sûr éligible à la réduction de 8 000 $ du gouvernement du Québec par le biais du programme Roulez vert.

Photo: Antoine Joubert

C’est donc un autre volte-face pour Tesla, qui on le sait a l’habitude d’apporter des changements à ses véhicules et à ses prix sans crier gare, mais quand même frustrant pour les consommateurs qui envisageaient de commander cet exemplaire beaucoup plus abordable du nouveau multisegment compact électrique.

Aucune raison officielle n’a été rendue publique. Impossible de savoir par ailleurs si les ventes sont simplement suspendues le temps que Tesla gère les commandes et la production ou encore s’il s’agit d’un abandon permanent.

Si le Tesla Model Y vous intéresse toujours, il reste la version à longue autonomie (525 km) qui débute à 68 600 $ plus les frais de transport, et la version Performance (488 km) qui se vend pour 82 600 $.

Sur la route : On essaie le nouveau Tesla Model Y