Volkswagen ID.4 : le voici, le nouveau modèle électrique de Volkswagen

C’est enfin aujourd’hui qu’a eu lieu le dévoilement officiel du très attendu Volkswagen ID.4, le multisegment qui deviendra le fer de lance nord-américain de la nouvelle génération de véhicules électriques du constructeur allemand.

Les images montrent le modèle européen, mais comme vous le remarquerez tout de suite, ce modèle adopte des proportions similaires à la Ford Mustang Mach-E, au Tesla Model Y et au futur Nissan Ariya avec lesquels il entre directement en compétition.

Respectant assez fidèlement le concept ID. CROZZ d’il y a trois ans, le design extérieur se caractérise par des lignes très fluides et aérodynamiques.

Volkswagen dit que l’ID.4 est comme « façonné par le vent » et parle d’ailleurs d’un coefficient de traînée de seulement 0,28, ce qui aura un impact positif sur l’autonomie. Il partage aussi beaucoup d’éléments avec l’ID. 3, cette compacte à hayon électrique semblable à la Golf qui avait été dévoilée l’an dernier et qui commence à se retrouver sur les routes d’Europe.

À l’avant, l’absence d’une calandre traditionnelle est compensée par un sculptage élaboré du pare-chocs et le recours à la lumière, notamment la bande qui relie les phares et le contour de ceux-ci. Les roues stylisées attirent également l’attention.

Rendu spacieux par la plateforme MEB spécialement employée par les nouveaux véhicules électriques de la marque (la batterie occupe tout le plancher), l’habitacle du Volkswagen ID.4 ressemble beaucoup à celui de l’ID. 3. La planche de bord très épurée ne comprend que quelques commandes physiques – non pas au centre, mais plutôt à la gauche du volant. Ce dernier arbore le nouveau logo de Volkswagen et plusieurs touches sur une garniture au fini noir lustré.

Photo: Volkswagen

L’instrumentation est entièrement numérique, bien sûr, et on retrouve un gros écran central de 10 pouces (12 pouces en option) légèrement tourné vers le conducteur. Sous le pare-brise, une bande de lumière à DEL fournit un rappel visuel quand vient le temps de changer de voie ou de freiner pour éviter un obstacle, par exemple (reste à voir à quel point ce sera dérangeant). Et que dites-vous des pédales qui arborent les symboles de « Lecture » et de « Pause »? Bienvenue dans l’ère techno!

Des versions à propulsion et à rouage intégral seront offertes au Canada. L’autonomie exacte reste à confirmer, mais la compagnie promet plus de 400 kilomètres en Amérique du Nord.

Le Volkswagen ID.4 sera d’abord produit en Europe (déjà commencé), en Chine et éventuellement aux États-Unis, plus précisément au Tennessee. Il sera en vente chez nous au début de l'été prochain en tant que modèle 2021. Revenez-nous plus tard aujourd’hui pour de plus amples détails sur ce nouveau VUS électrique!

