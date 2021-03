Volvo dévoile le C40 2022, un nouveau modèle 100% électrique

Au même moment où Volvo annonçait son désir de ne vendre que des voitures électriques en ligne d’ici 2030, la compagnie suédoise a également dévoilé un nouveau véhicule 100% électrique, le C40.

Il s'agit grosso modo d'un XC40 Recharge avec une silhouette plus sportive et un habitacle modernisé.

Ainsi, le C40 aura environ 420 km d’autonomie 100% électrique. Ce n’est pas si mal, mais il faudra faire davantage pour les prochains produits, surtout quand on considère que la Chevrolet Bolt et les voitures coréennes, plus accessibles, ont la même autonomie.

Photo: Volvo

Cela dit, le C40 sera plus sportif que les électriques « accessibles », avec deux moteurs électriques qui confèrent à la voiture le rouage intégral, une puissance de 402 chevaux et un chrono de 0-100 km/h en moins de 5 secondes. Il s'agit d'ailleurs du même groupe motopropulseur que le XC40 Recharge.

Volvo a également mis beaucoup d’emphase sur la plus récente version de son système d’infodivertissement, qui intègre l’assistant électronique de Google d’une manière « encore jamais atteinte ailleurs ». Ainsi, on pourra théoriquement demander à Google des indications routières, des informations générales sur la vie, ou encore de contrôler certaines commandes de notre voiture, comme la température de la cabine.

Pour les amis des animaux, on ne pourra pas avoir un intérieur en cuir dans le C40. À la place, on proposera des textiles et des matériaux organiques ou recyclés de qualité supérieure. Volvo n’est pas la première marque à aller en ce sens, mais c’est tout de même une belle initiative.

Le C40 peut déjà être réservé en ligne, et les premiers modèles devraient être livrés à la fin de l’année, ou en début d’années prochaines. On ne sait pas encore combien il coûtera, mais son prix de base devrait être similaire à celui du XC40 Recharge, soit un peu plus de 65 000 $.

En ce qui concerne le mode d’achat, Volvo dit vouloir vendre ses voitures électriques 100% en ligne, mais certains modèles démonstrateurs devraient pouvoir être essayés en concession dès l’automne. Toutefois, la compagnie a été claire, il est hors de question de tenir des inventaires de modèles électriques chez les concessionnaires. À la place, on nous promet une « livraison rapide », sans trop donner de détails sur les délais estimés.

Photo: Volvo

Et Polestar ?

Quand on a demandé à Volvo ce qui allait arriver avec Polestar maintenant que la gamme de Volvo allait être 100% électrique d’ici 2030, on nous a répondu que « Polestar est une compagnie indépendante, détenue par Volvo, et nous leur souhaitons la meilleure des chances. »

On ne peut que présumer que Polestar devrait continuer d’offrir des voitures haute performance comme c’est le cas actuellement, tandis que Volvo va se concentrer sur des véhicules de luxe électrique axés sur une conduite plus quotidienne.

Mais encore là, Polestar n’a jamais dit que ses voitures ne sont pas pour le quotidien, bien au contraire! Si la Polestar 1 est plutôt exclusive, la Polestar 2 est résolument une voiture qui convient à un public général, pour une conduite de tous les jouts

Bref, il semblerait que Volvo ait un peu de travail à faire en ce qui concerne le positionnement de ses marques.