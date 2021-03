Un Montréalais imagine le garage de l’avenir... et gagne un prix!

Les constructeurs automobiles commencent à adopter des techniques et des matériaux qui rendent leurs véhicules plus durables et respectueux de l’environnement, mais c’est le cas aussi des maisons et des immeubles. Pensons à la certification LEED, notamment.

Dans le même ordre d’idées, Volvo a organisé un concours de design pour réfléchir au garage vert du futur et c’est un Montréalais qui l’a remporté.

Avec ce qu’il a baptisé « Parking-Parc », Tiam Maeiyat a transformé l’espace du garage pour en faire aussi un nouveau terrain de jeu familial… et une super glissade en hiver!

Le toit en cascade, recouvert de gazon et de plantes, est destiné à servir de tampon pour les eaux de pluie, à purifier l'air, à réduire la température ambiante, à réguler la température intérieure du garage et à économiser de l'énergie.

Pour aller encore plus loin, une façade en verre photovoltaïque semi-transparent et des panneaux solaires flexibles alimentent le garage – et peut-être même le Volvo XC40 Recharge électrique qui se trouve à l’intérieur, qui sait?

Photo: Volvo

Malgré sa forme très hors de l’ordinaire, il est permis de croire que le coût de construction d’un tel garage pourrait demeurer raisonnable.

« Je crois que la liberté dans la forme entraîne la liberté dans la façon dont nous vivons dans l'espace, explique Tiam Maeiyat, qui est concepteur en recherche et développement. Cette liberté apporte plus d'opportunités, plus d'attachements et plus de sentiment d'appartenance. »

Sa proposition a séduit le jury composé d’architectes et de designers canadiens de renom, dont Kim Pariseau, ainsi que du responsable du design chez Volvo, Robin Page.

« Tiam a envisagé un espace de garage qui relie harmonieusement l'intérieur et l'extérieur, a dit ce dernier. Le design illustre parfaitement la fonction, l'esthétique scandinave moderne et les éléments durables du XC40 Recharge de Volvo ».

En tant que gagnant du concours, Maeiyat recevra un prix en argent de 2 500 $ et sa vision du garage de l’avenir sera présentée lors de l’Interior Design Show 2021 à Toronto.

