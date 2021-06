Le prochain Volvo XC60 sera 100 % électrique

Le constructeur suédois Volvo vient d’annoncer que la prochaine génération du multisegment XC60 sera entièrement électrique.

Ce sera d’ailleurs son premier véhicule à utiliser les nouvelles batteries développées conjointement avec le fournisseur Northvolt dans une usine européenne 100% alimentée à l’énergie renouvelable, dont l’emplacement reste à déterminer.

L’association à 50/50 entre Volvo et son partenaire domestique vise à assurer un approvisionnement adéquat de batteries de grande capacité et de production durable pour les futurs modèles Volvo ainsi que ceux de la marque Polestar. Un centre de recherche et de développement débutera ses opérations en Suède l’an prochain, les efforts se concentrant sur l’autonomie et les temps de recharge.

Photo: Volvo

Par contre, l’usine qui fabriquera lesdites batteries ne sera pas prête avant 2026, selon Volvo. La génération actuelle du XC60, qui a fait ses débuts pour l’année-modèle 2018, devrait quant à elle se retirer en 2024.

Les consommateurs ont présentement le choix d’une version hybride rechargeable dotée d’une puissance de plus de 400 chevaux et d’une autonomie électrique de 31 kilomètres. Pour ne pas brûler une seule goutte d’essence au volant d’une Volvo, il faut se tourner vers le petit XC40 Recharge ou encore son jumeau en format coupé, le C40 Recharge.

Photo: Volvo

L’objectif de Volvo est que les véhicules électriques représentent la moitié de ses ventes mondiales d’ici 2025 et la totalité d’ici 2030. Le constructeur donnera plus de détails sur sa stratégie lors d’un événement spécial qui se tiendra le 30 juin.

En vidéo : Notre essai du Volvo XC40 Recharge 2021