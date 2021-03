Le Volvo XC60 s’embellit et accueille Google pour 2022

La génération actuelle du Volvo XC60, qui date de 2018 et qui avait été sacrée Voiture mondiale de l’année à l’époque, est arrivée à la moitié de son parcours. La compagnie apporte donc une série de retouches et de mises à jour pour l’année-modèle 2022.

Les designers ont pris soin d’apporter de petits changements à l’extérieur, comme la calandre et le pare-chocs avant, mais la différence est très subtile. Voyez vous-même par les images. De nouveaux choix de couleurs et de jantes seront aussi disponibles.

À l’arrière, le pare-chocs est également nouveau et vous remarquerez qu’on n’aperçoit plus les embouts d’échappement. C’est tout-à-fait logique : Volvo nous prépare graduellement à son futur 100% électrique.

Photo: Volvo

L’habitacle du XC60 2022 présente de nouveaux matériaux. Volvo parle d’un tissu appelé « City Weave » et de la possibilité d’enlever tout le cuir à l’intérieur si vous êtes du type écolo – comme dans son tout nouveau multisegment électrique C40 Recharge.

Ok Google…

On le sait, Volvo délaisse tranquillement son interface multimédia Sensus en faveur d’un tout nouveau système propulsé par Android. C’est le cas dans le XC60 (et la berline S90, d’ailleurs). Les clients auront donc droit à une expérience d’infodivertissement et de connectivité plus familière et agréable.

Photo: Volvo

À cela s’ajoutent l’Assistant Google ainsi que plusieurs applications et services du géant américain des technologies, dont la navigation par Google Maps. Il y a un hic, toutefois : ces jolies fonctionnalités feront partie d’un ensemble d’options appelé « Services numériques » (comprenant la connexion internet et les données nécessaires). Gratuit pendant les quatre premières années, il exigera sans aucun doute des frais mensuels ou annuels par la suite.

Quant aux motorisations, elles ne changent pas. Vous pouvez choisir un XC60 avec 250, 316 ou 400 chevaux dans le cas de la version hybride rechargeable, dont l’autonomie électrique n’est que de 31 kilomètres.

Le Volvo XC60 2022 entrera en production vers la fin de mai. Il devrait arriver au Canada d’ici la fin de l’année. Ses prix seront connus à ce moment.

