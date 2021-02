Les véhicules les plus sécuritaires en 2021 selon l'IIHS

Signe que les constructeurs automobiles font de plus en plus de progrès en matière de sécurité, l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) aux États-Unis vient de publier sa liste des modèles 2021 les plus sécuritaires et pas moins de 49 modèles décrochent un prix « Top Safety Pick+ », comparé à seulement 22 l’an dernier.

Si l’on ajoute les 41 autres modèles qui reçoivent un prix « Top Safety Pick », ça donne un total de 90 véhicules récompensés cette année, soit 26 de plus qu’en 2020.

Pour obtenir l’une ou l’autre de ces prestigieuses distinctions, un véhicule doit enregistrer un bon résultat dans six différents tests de collisions, en plus d’avoir un système de prévention de collision frontale dit supérieur ou avancé de même que des phares jugés bons ou acceptables. La différence avec le « + », c’est que ces phares sont offerts sur l’ensemble des versions disponibles et non sur quelques-unes uniquement.

Hyundai (incluant les marques Kia et Genesis) et Volvo sont les constructeurs qui se démarquent le plus en 2021. General Motors fait piètre figure avec deux seuls prix. Mitsubishi, de son côté, n’a encore jamais été récompensé par l’IIHS.

L’organisme souligne que 24 modèles ont raté les honneurs en raison d’une seule note jugée insuffisante. De plus, mentionnons que 20 fabricants se sont engagés à équiper au moins 95% de leurs véhicules avec un système de freinage d’urgence automatique à partir de 2022-2023.

Voici la liste complète des modèles 2021 les plus sécuritaires selon l’IIHS :

Top Safety Pick+

Acura RDX

Acura TLX

Audi A6

Audi A6 allroad

Audi A7

Audi e-tron

Audi e-tron Sportback

Cadillac XT6

Ford Explorer

Genesis G70

Genesis G90

Honda Accord

Honda Insight

Honda Odyssey

Hyundai Nexo

Hyundai Palisade

Kia K5

Lexus ES 350

Lexus IS

Lexus NX

Mazda3

Mazda3 Sport

Mazda6

Mazda CX-9

Mazda CX-3

Mazda CX-5

Mazda CX-30 (fabriqué après septembre 2020)

Mercedes-Benz GLE

Nissan Rogue

Nissan Altima

Nissan Maxima (fabriquée après novembre 2020)

Subaru Crosstrek PHEV

Subaru Forester

Subaru Legacy

Subaru Outback

Tesla Model 3

Toyota Camry

Toyota Highlander

Toyota Sienna

Volvo S60

Volvo S60 Recharge

Volvo V60

Volvo V60 Recharge

Volvo XC40

Volvo XC60

Volvo XC60 Recharge

Volvo XC90

Volvo XC90 Recharge

Top Safety Pick

Audi A4

Audi A5 Sportback

Audi Q8

BMW Série 3

Chevrolet Equinox

Ford Edge

Ford Escape

Honda Civic

Honda Civic Hatchback (sauf Type R)

Honda CR-V

Hyundai Kona

Hyundai Sonata

Hyundai Tucson

Hyundai Venue

Hyundai Veloster N

Kia Forte

Kia Seltos (fabriqué après août 2020)

Kia Sportage

Kia Sorento

Kia Soul

Kia Stinger

Kia Telluride

Lexus UX

Lexus RX

Lincoln Aviator

Lincoln Corsair

Mercedes-Benz Classe C

Mercedes-Benz GLC

Nissan Sentra

Ram 1500 Crew Cab

Subaru Crosstrek

Subaru Impreza 4 portes

Subaru Impreza 5 portes

Subaru WRX

Toyota Corolla

Toyota Corolla Hatchback

Toyota C-HR

Toyota RAV4

Toyota RAV4 Prime

Toyota Venza

Volkswagen Tiguan

En vidéo: les 10 voitures les plus meurtrières selon l'IIHS