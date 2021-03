Volvo veut moins de berlines et familiales, plus de VUS

S’il y a un constructeur automobile qui est synonyme de familiales, c’estbien Volvo. L’histoire du fabricant suédois ne pourrait tout simplement pas s’écrire sans ce genre de voitures.

Or, les temps changent. Les VUS et les multisegments sont la grosse mode maintenant et Volvo sent le besoin de s’ajuster.

Sans totalement abandonner les familiales et les berlines dans les années à venir, la compagnie désire en offrir moins à travers le monde et lancer plus de modèles utilitaires. Le chef de la direction Håkan Samuelsson a fait des déclarations dans ce sens lors d’une entrevue pour le site britannique Autocar.

Au niveau mondial, environ 75% des ventes de Volvo à l’heure actuelle sont des VUS. Au Canada, c’est rien de moins que 85%. D’ailleurs, la grande familiale V90 n’est plus disponible chez nous depuis l’an dernier. La berline S90 pourrait connaître le même sort au terme de sa génération présente.

Cette semaine, Volvo a ajouté un quatrième VUS à sa gamme, le C40 Recharge entièrement électrique, sorte de version coupé plus sportive du XC40.

Photo: Volvo

Par ailleurs, de plus en plus de rumeurs parlent de la venue prochaine d’un XC20 ou C20 en entrée de gamme ainsi que d’un XC100 au sommet de la gamme, mais rien n’a encore été confirmé et ça reste à voir si l’un ou l’autre sera commercialisé au Canada. Le premier emploierait une architecture conçue par Geely, le propriétaire chinois de Volvo.

Samuelsson donne une autre raison pour expliquer le changement d’orientation des voitures vers les VUS. Volvo compte devenir une compagnie 100% électrique d’ici 2030 et il est plus facile d’installer une grosse batterie offrant une autonomie intéressante sous le plancher d’un VUS que d’une berline.

Il mentionne aussi que les Volvo du futur auront une silhouette moins carrée et que la rétroaction des clients influencera davantage le design des véhicules.

