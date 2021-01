VUS électrique basé sur la Corvette : les rumeurs s’intensifient

La nouvelle Chevrolet Corvette de huitième génération connaît un franc succès depuis son arrivée sur le marché l’an dernier. D’autres versions plus puissantes et performantes sont bien sûr en route, mais il semble que le constructeur General Motors veuille aller encore plus loin afin d’augmenter les ventes.

Ainsi, tout comme Ford a lancé un multisegment électrique inspiré de la légendaire Mustang, la Mustang Mach-E, GM serait en train d’élaborer un plan pour fabriquer au moins un véhicule électrique à partir de la Corvette. Et ce véhicule, n’en déplaisent aux puristes, serait un croisement entre l’emblématique coupé sport et un VUS.

C’est d’abord le site Bloomberg qui a rapporté la nouvelle, mentionnant des sources à l’interne au courant du dossier.

Selon elles, des designers de Chevrolet travaillent actuellement sur différents concepts inspirés de la Corvette dans l’optique de cibler un plus grand nombre de gens. L’idée générale est de combiner la grande sportivité et le design racé de la Corvette avec de l’espace et du rangement additionnels, tout en offrant plus de confort.

Photo: Chevrolet

Cela dit, un VUS ou multisegment dérivé de la Corvette n’arriverait pas sur le marché avant 2025, soit bien après les nouvelles Corvette Z06, ZR1 et cette ultime Corvette de 1 000 chevaux qui porterait le nom de Zora en l’honneur du célèbre ingénieur qui a aidé à créer l’originale.

L’idée de diversifier la gamme de la Corvette n’est pas nouvelle. Des études de style ont été réalisées depuis une vingtaine d’années environ, mais aucune n’a porté fruit. Avec la Corvette 2020, Chevrolet a choqué un certain nombre d’amateurs en adoptant un moteur central, changeant ainsi considérablement la silhouette de la voiture, mais évidemment, ce n’est rien comparé à un éventuel VUS.

En ce moment, GM préfère se concentrer sur le lancement de sa nouvelle génération de véhicules électriques comprenant entre autres le GMC Hummer EV et le Cadillac LYRIQ. Cette semaine, le constructeur a aussi dévoilé un fourgon commercial électrique lors de l’édition virtuelle du CES. La Chevrolet Bolt EUV, un multisegment basé sur la compacte électrique que l’on connaît déjà, sera quant à elle dévoilée d’ici l’été.

