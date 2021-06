Chevrolet Corvette 2022 : une édition spéciale en attendant la Z06

Chevrolet vient d’annoncer les détails de la Corvette Stingray pour 2022, dont les commandes débuteront le 1er juillet et la production, plus tard cet été.

Parmi les changements au programme, il y a d’abord trois nouvelles couleurs de carrosserie : Gris hypersonique, Caféine et Orange éclatant. Un nouvel aileron arrière à profil bas et le becquet avant de l’ensemble Z51 seront dorénavant offerts sur les versions autres que la Z51.

Mécaniquement, le V8 de 6,2 litres reçoit un système d’injection directe amélioré, une programmation de moteur révisée et un système de cylindrée variable capable d’intervenir plus souvent. La puissance reste toutefois à 490 chevaux ou 495 avec l’échappement de performance en option.

Photo: General Motors

Encore une fois, la gamme se compose de trois niveaux d’équipement – 1LT, 2LT et 3LT – tant pour le coupé que le cabriolet, et l’ensemble Z51 est disponible dans chaque cas.

Nouvelle édition spéciale

Afin de souligner les succès en course automobile de la Corvette lors de sa saison inaugurale de 2020, Chevrolet lance une édition Championnat IMSA GTLM. Seulement 1 000 exemplaires seront fabriqués pour les États-Unis et le Canada au total, avec un design qui ressemble aux Corvette C8.R de course numéros 3 et 4.

Photo: General Motors

Basée sur la Corvette Stingray 3LT Z51, cette édition spéciale arbore tantôt une carrosserie Jaune accéléré avec des éléments graphiques gris, tantôt une carrosserie Gris hypersonique avec des accents jaunes. Il y a aussi un aileron surélevé et des boîtiers de rétroviseurs de couleur noir carbone, des étriers de freins peints en jaune et des roues noires à rayons Trident.

Photo: General Motors

L’habitacle présente une combinaison Gris ciel froid/Jaune radieux qui reproduit l’agencement extérieur, des sièges GT2 (ou des sièges sport Compétition en option), des ceintures jaunes et une plaque C8.R numérotée.

Il est possible de configurer votre Corvette 2022 dès maintenant sur le site de Chevrolet. Les prix canadiens seront toutefois annoncés plus tard. Pendant ce temps, on attend toujours des informations officielles concernant la future Corvette Z06.

En vidéo : notre essai de la Chevrolet Corvette C8