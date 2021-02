En studio : quel VUS de luxe choisir?

Deux VUS électriques vietnamiens seront vendus au Canada

Le constructeur vietnamiem VinFast avait promis de dévoiler en 2021 ses tout premiers VUS électriques. C’est maintenant chose faite. Et si on vous en parle, c’est parce que deux d’entre eux seront commercialisés en Amérique du Nord, incluant au Canada! Le plus grand, appelé VF33, mesure 5 120 millimètres de …