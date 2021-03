En vidéo : les grandes tendances automobiles en 2021 selon Antoine Joubert

Volvo veut moins de berlines et familiales, plus de VUS

S’il y a un constructeur automobile qui est synonyme de familiales, c’estbien Volvo . L’histoire du fabricant suédois ne pourrait tout simplement pas s’écrire sans ce genre de voitures. Or, les temps changent. Les VUS et les multisegments sont la grosse mode maintenant et Volvo sent le besoin de s’ajuster.