Acura RDX 2022 : un bon vent de fraîcheur et une édition très exclusive

L’Acura RDX est l’un des VUS compacts de luxe les plus populaires sur le marché et il sera encore plus attrayant avec une série de changements et de nouveautés pour l’année-modèle 2022.

Ce qui retient d’abord l’attention, c’est l’ajout du RDX Édition PMC qui combine l’allure sportive de la version A-Spec avec les caractéristiques haut de gamme de l’ensemble Platinum Élite. Mais attention : seulement 15 exemplaires seront offerts au Canada.

Chacun sera soigneusement assemblé et peint à la main en bleu Long Beach nacré, en plus de revêtir un intérieur en cuir Milano orchidée, deux couleurs partagées avec la supervoiture NSX Type S. Des roues de 20 pouces et diverses garnitures noir lustré sont aussi de mise.

Photo: Acura

Inspiré du nouveau MDX

Côté design, l’Acura RDX 2022 s’inspire de son grand frère, le MDX, avec un nouveau pare-chocs avant, une plus grande prise et une calandre à motif diamanté dont la garniture chromée est amincie. Les phares antibrouillard à DEL sont rehaussés d’une nouvelle garniture chromée. Le pare-chocs arrière remodelé comporte des découpes pour les nouveaux embouts d’échappement doubles rectangulaires.

Toutes les versions du RDX sont équipées de roues de 19 ou de 20 pouces, celles du RDX A-Spec avec ensemble Platinum Élite arborant un nouveau style à 15 rayons. Il y a aussi une nouvelle couleur de carrosserie Carbone liquide métallisé.

Photo: Acura

Silence et sophistication

L’habitacle de l’Acura RDX 2022 est plus silencieux grâce à une insonorisation accrue dans divers endroits et à un système de contrôle acoustique actif. De nouvelles technologies se retrouvent désormais dans l’équipement de série, comme Apple CarPlay et Android Auto sans fil, l’assistant vocal Alexa d’Amazon et un port de recharge USB-C. La recharge sans fil pour les téléphones cellulaires compatibles fait son apparition dans l’ensemble Technologique. Idem pour l’éclairage ambiant Acura IconicDrive qui permet de choisir parmi 27 combinaisons de couleurs.

Les amateurs de conduite apprécieront le volant sport à base plate maintenant greffé à la version A-Spec de même que la meilleure sensation de la pédale de frein. En outre, les ingénieurs ont mis à jour le système dynamique intégré du RDX dans le but de mieux définir chacun des quatre modes de conduite (Normal, Confort, Sport et Neige). Le système d’amortisseurs adaptatifs livrable a aussi été peaufiné afin d’offrir une meilleure réponse en mode Sport et une conduite plus confortable en mode Confort.

Photo: Acura

Plus de sécurité

Sur le plan de la sécurité, la technologie AcuraWatch inclut maintenant de série la nouvelle génération d’aides à la conduite et de sécurité, comme le système amélioré d’information d’angle mort avec aide au changement de voie (une première pour Acura), le rappel de ceinture de sécurité arrière et le système de contrôle de freinage à basse vitesse en marche avant ou arrière.

Un nouveau système de reconnaissance des panneaux de signalisation utilise une caméra et non la localisation par GPS pour afficher une information plus exacte des limites de vitesse sur le tableau de bord numérique (ou via l’affichage tête haute sur les modèles qui en sont équipés). De plus, le système de freinage à réduction d’impact avec alerte de collision avant a été révisé pour inclure le freinage automatique en cas d’urgence qui fonctionne à des vitesses supérieures à 10 km/h.

Photo: Acura

Enfin, rien ne change du côté du moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 litres, qui développe une puissance de 272 chevaux via une transmission automatique à 10 rapports et le rouage intégral SH-AWD d’Acura (de série).

La production de l’Acura RDX 2022 commencera cet automne et les prix seront annoncés juste avant sa mise en vente.

En studio : Quel VUS de luxe choisir?