La folie des VUS ne s’estompe pas du tout et on observe cette tendance tant du côté des marques populaires que des marques de luxe. De nouveaux modèles sont récemment arrivés sur le marché, en particulier dans le segment sous-compact, les fabricants cherchant à attirer une clientèle toujours plus grande.

Bien sûr, il y a des noms qui restent toujours à l’avant-plan année après année. Si vous recherchez davantage une valeur sûre qu’un produit différent, ce top 10 s’adresse à vous.

Voici sans plus tarder le palmarès des VUS de luxe les plus populaires au Canada, en se basant sur les ventes des six premiers mois de 2020. Naturellement, en raison de la pandémie de COVID-19, vous verrez que presque tous les chiffres sont en baisse par rapport à l’année précédente.