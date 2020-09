Acura RDX PMC Edition 2021 : orange comme la NSX

Ce ne sont pas toutes les éditions spéciales qui méritent de défrayer les manchettes, mais puisque l’Acura RDX est le modèle le plus populaire de la marque, on peut certainement vous parler du nouveau RDX PMC Edition qui s’ajoute à la gamme pour 2021.

Comme le super coupé sport NSX, la berline TLX et le multisegment intermédiaire MDX avant lui, ce VUS compact a droit à une version assemblée à la main par les maîtres techniciens au Centre de fabrication de performance (PMC) d’Acura, en Ohio.

Il se démarque surtout par sa carrosserie orange ardent nacré, une couleur haut de gamme offerte avec la NSX depuis 2019. La peinture est appliquée par un système de peinture robotisé de pointe, et ce, en plusieurs couches de base pour rehausser l’intensité de la couleur. Une couche intermédiaire de couleur or et orange mica est ensuite appliquée pour donner un effet nacré sous les rayons du soleil. Enfin, quatre couches lustrées sont appliquées pour amplifier l’éclat et protéger le fini.

Photo: Acura

Mais il y a plus, comme un contour de calandre assorti à la carrosserie, des roues exclusives de 20 pouces en alliage noir lustré, un toit, des rétroviseurs et des poignées de portières au fini noir lustré, des embouts d’échappement chromés noirs, des coutures orange à bord et une plaque de série numérotée sur la console centrale.

En tant que version haut de gamme, le RDX PMC Edition combine les caractéristiques de l’ensemble Platinum à l’équipement du RDX A-Spec. Il renferme donc des sièges sport à 16 réglages électriques en cuir Milano ébène et Ultrasuède, des sièges arrière chauffants et un affichage tête haute en couleur de 10,5 pouces.

Photo: Acura

Pas de modification au moteur turbo de 272 chevaux, cependant. Le système de rouage intégral SH-AWD d’Acura est bien sûr inclus de série.

Faites vite si vous êtes intéressé : l’Acura RDX PMC Edition 2021 aura une production de 360 exemplaires pour toute l’Amérique du Nord, dont seulement 30 pour le Canada, au prix d’environ 58 000 $. Les livraisons débuteront en novembre.

