Acura NSX Type S 2022 : dernier tour de piste avec 600 chevaux

Pour 2022, dernière année de production de la supervoiture NSX, Acura la transforme en une édition Type S encore plus puissante et performante.

Le dévoilement a eu lieu jeudi soir dans le cadre de l’événement Monterey Car Week en Californie.

Seulement 350 exemplaires seront disponibles à l’échelle mondiale, dont 300 aux États-Unis et à peine 15 au Canada, où le prix est fixé à 221 500 $. C’est d’ailleurs la première fois qu’une NSX Type S sera vendue à l’extérieur du Japon. De plus amples détails sur la prise de commandes seront annoncés le 25 août.

Photo: Acura

Adoptant un design plus agressif, notamment avec ses prises d’air avant plus grandes et son diffuseur arrière inspiré de la NSX GT3 de course, l’Acura NSX Type S 2022 reçoit aussi de nouvelles jantes à cinq rayons (19 pouces à l’avant, 20 pouces à l’arrière), des pneus Pirelli P-Zero plus mordants dérivés de la F1, des amortisseurs adaptatifs recalibrés, un toit en fibre de carbone et une nouvelle peinture Gris Gotham au fini mat (optionnelle).

Elle est propulsée par une version améliorée du V6 biturbo et du système Sport Hybride à rouage intégral d’Acura. Le premier fait toujours équipe avec trois moteurs électriques, mais génère maintenant un total de 600 chevaux (+27) et un couple de 492 livres-pied (+16) – un sommet dans l’histoire de la marque. La boîte à double embrayage à neuf rapports est elle aussi optimisée pour des passages plus rapides qui contribuent à rehausser les performances.

Photo: Acura

Inclus de série sur tous les exemplaires canadiens, un ensemble comprenant des freins en carbone-céramique (quatre couleurs d’étriers disponibles), un couvercle de moteur en fibre de carbone et des éléments intérieurs en fibre de carbone permet d’alléger la voiture de 58 livres.

En ce qui concerne l’habitacle, le plafond en suède Alcantara, le logo « Type S » sur le coffre à gants, les logos « NSX » sur les appuie-têtes ainsi que les coutures contrastantes sont de nouveaux ajouts.

Photo: Acura

La NSX Type S est la troisième version Type S qu’Acura lance cette année après la berline compacte TLX Type S et le VUS intermédiaire MDX Type S. Pour la suite, Acura promet d’autres modèles sport adaptés à la nouvelle ère de l’électrification, dont le retour de l'Integra.