Audi Q5 2021 et BMW X3 2021 : comparons les chiffres

Les VUS dominent le marché présentement, et les marque de luxe n’y font pas exception. En effet, deux constructeurs allemands tirent fortement leurs parts de marché dans le segment des utilitaires sport compacts de luxe. Aujourd’hui, nous comparons les Audi Q5 2021 et BMW X3 2021, deux produits relativement similaires.

Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons décortiqué leurs spécifications. Voici ce qui en est ressorti.

Groupes motopropulseurs : avantage BMW X3

Photo: Uwe Fischer

Sur le plan mécanique, attachez votre tuque puisque les deux VUS allemands proposent une panoplie de moteurs.

Commençons avec les modèles d’entrée de gamme. Dans un premier lieu, l’Audi Q5 fournit un moteur quatre cylindres de 2,0 litres turbocompressé avec hybridation légère qui développe 261 chevaux et 273 lb-pi de couple.

Excluant l’hybridation légère, le BMW X3 propose aussi un moteur de 2,0 litres, mais la puissance baisse à 248 chevaux et le couple diminue également à 258 lb-pi. Tous deux sont appareillés au rouage intégral et à une transmission automatique (7 rapports pour Audi et 8 pour BMW).

Maintenant, passons aux versions hybrides. Les Q5 et X3 ont chacun un quatre cylindres de 2,0 litres turbo jumelé au rouage intégral. Dans le cas du Q5, on parle de 350 chevaux et le VUS peut rouler en mode purement électrique sur une distance de 31 km. Le X3 a une cavalerie de 288 chevaux et l’autonomie est de 29 km en mode électrique.

Les versions de performance chez Audi (SQ5) hébergent un V6 3,0 litres turbo qui a une puissance de 349 chevaux. BMW offre plutôt un six cylindres en ligne turbo de 3,0 litres. En variante M340, la cavalerie est de 382 chevaux, alors que les moutures M et M Competition montent les figures à 473 et 503 chevaux.

En versions de base et hybride, le Q5 a un léger avantage concernant la puissance et l’autonomie dans le cas de l’hybride. En revanche, les variantes de performance du X3 sont plus intéressantes à ce chapitre.

Les deux véhicules offrent une panoplie de motorisations intéressantes, mais le X3 l’emporte grâce à sa grande offre de moutures de performance.

Consommation : égalité

Photo: Wheelsage

En ce qui a trait aux modèles de base, la consommation est identique pour le X3 et le Q5. Ils affichent chacun une cote de 9,3 L/100 km, selon les données de Ressources naturelles Canada.

Du côté des hybrides, malgré la batterie plus volumineuse de l’Audi Q5 et sa capacité de parcourir une distance légèrement supérieure au BMW X3, la consommation de ce dernier est nettement moindre. En effet, le VUS brûle 3,9 Le/100 km contre 4,7 Le/100 km pour le Q5.

Pour les versions de performance, l’Audi SQ5 boit 11,6 L/100 km, alors que le BMW M340i baisse la donne à 10,1 L/100 km. Par contre, les versions M et M Competition du X3 engloutissent 14,6 L/100 km.

Puisque les deux consomment la même chose pour les variantes d’entrée de gamme, et que les variantes hybrides et de performance ont des données qui se rejoignent, nous ne pouvons pas désigner de gagnant dans cette catégorie.

Côté pratique : avantage BMW

Photo: Uwe Fischer

Sur le plan pratique, BMW remporte la mise simplement grâce à une meilleure gestion de l’espace de chargement. En ce sens, les volumes varient de 770 litres avec les sièges de la banquette arrière relevés à 1 776 litres avec les sièges de la deuxième rangée rabattus. Audi offre un espace similaire avec 711 litres et 1 504 litres.

Les deux véhicules permettent d’accueillir cinq passagers. Par ailleurs, pour plus de modularité, le Q5 arrive de série avec des longerons de toit, alors que ce n’est pas le cas chez BMW. Fait à noter, ces VUS se déclinent en coupés. Chez le constructeur de Bavière, on parle du X4. Audi adopte la nomenclature Q5 Sportback.

Finalement, les capacités de remorquage des versions d’entrée de gamme et de performance sont identiques. Ainsi, les VUS peuvent remorquer jusqu’à 2 000 kg (4 409 lb). Cette donnée demeure la même pour la variante hybride du BMW X3, mais pas pour l’Audi Q5, qui est réduit à 907 kg (2 000 lb).

Sécurité : égalité

Photo: Caleb Gingras

Question sécurité, l’Audi Q5 détient la distinction Top Safety Pick + 2021 de la part de l’organisme américain Insurance Institute for Highway Safey (IIHS). Idem pour le BMW X3, qui avait obtenu lui aussi la mention Top Safety Pick + lorsque testé en 2018. Comme l’architecture du véhicule n’a pas changé depuis, tout laisse croire que ces résultats seraient les mêmes aujourd’hui.

En ce qui a trait aux technologies d’aide à la conduite, Audi utilise la suite technologique Pre Sense. Le système inclut notamment la détection de véhicules et piétons, l’avertissement de collision frontale, le freinage automatique d’urgence, l’avertissement de sortie de voie ainsi qu’un système de sécurité pour collision arrière. Ce dernier resserre les ceintures de sécurité, ferme les vitres et le toit ouvrant lors d’une situation imminente de collision.

BMW nomme plutôt son ensemble technologique ConnectedDrive. Celui-ci utilise entre autres : l’avertissement de risque de collision avec protection active des piétons, système anticollision à basse vitesse, avertissement de franchissement de ligne, assistant arrière de sortie de stationnement, et l’avertisseur d’angle mort.

Intégration technologique : égalité

Photo: Wheelsage

Une fois de plus, les deux VUS intègrent essentiellement les mêmes fonctionnalités. En ce sens, ils offrent la compatibilité Apple CarPlay, mais étrangement pas Android Auto. En option, il sera possible d’obtenir des écrans d’infodivertissement de 10,1 pouces pour Audi et 10,25 pouces pour BMW. Toujours dans le créneau des options, un tableau de bord numérique d’une dimension de 12,3 pouces est disponible dans les deux cas.

La recharge par induction est aussi possible. Finalement, pour les audiophiles, sachez qu’Audi propose un système sonore Bang & Olufsen de 755 W, alors que BMW se tourne vers un système Harman Kardon de 600 W.

À ce chapitre, il s’agit réellement d’une question de préférences.

Prix : avantage Audi Q5

Photo: Audi AG

Jusqu’à maintenant, ces VUS allemands démontrent plusieurs similarités au niveau de la consommation, des motorisations et des éléments de sécurité. Cependant, Audi réussit à vendre son utilitaire à un prix moindre, à l’exception de la version hybride qui est bien plus chère. Pour les modèles de performance, les prix des SQ5 et du M340i sont semblables. Les moutures de haute performance chez BMW – M et M Competition – sont significativement plus dispendieuses.

Audi remporte la palme grâce à un prix de départ nettement inférieur à celui de BMW. Cependant, prenez le temps de bien analyser les différences pour la version que vous désirez et selon les taux d’intérêts en vigueur.

Audi Q5 :

45 TFSI Komfort : 46 550 $ 45 TFSI Progressiv (Sportback) : 55 400 $ (version coupé) 55 TFSIeProgressiv : 70 400 $ (hybride) SQ5 Progressiv : 64 500 $ SQ5 Progressiv (Sportback) : 66 750 $ (version coupé)

BMW X3 :

xDrive30i : 52 550 $ xDrive30e : 59 990 $ (hybride) M340i : 66 250 $ M : 83 700 $ M Competition : 94 000 $

(Prix de détail suggéré par le fabricant)

Garanties : égalité

Photo: Wheelsage

Dans la catégorie des garanties, les deux constructeurs offrent exactement les mêmes protections. Les garanties de base, motopropulseur et la protection des composantes hybrides sont sur une durée de quatre ans et 80 000 km, selon la première occurrence. Quant à la garantie contre la perforation, elle s’étend sur 12 ans et sur un kilométrage illimité.