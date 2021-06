BMW X3 et X4 2022 : plus de style et de couple

La génération actuelle des BMW X3 et X4 a atteint la moitié de son parcours et c’est le temps d’apporter quelques retouches et changements. Ça inclut bien sûr les versions de performance M et M Competition.

D’abord, à l’extérieur, on remarque que la calandre (plus grande), les phares (plus minces), les pare-chocs, les sorties d’échappement et les feux arrières ont tous été redessinés. Rien de majeur, mais assez pour faire une différence. Le coefficient aérodynamique de 0,29 – le plus bas de la catégorie – est préservé.

Photo: BMW

Les roues mesurent de 19 à 21 pouces et il est possible de choisir l’ensemble M Sport pour donner un style plus racé au véhicule, notamment avec des prises d’air beaucoup plus grandes. De nouvelles couleurs de carrosserie sont disponibles, dont Gris Brooklyn, Bleu Tanzanite II métallisé et, seulement pour le X4, Rouge Piermont. L’éclatant Jaune Sao Paulo est exclusif au traitement M.

À l’intérieur, le bloc central s’inspire de celui de la nouvelle BMW Série 4. Le X3 possède un écran tactile de 10,25 ou 12,3 pouces, alors que le X4 et les versions M n’offrent que le plus grand des deux. Le système multimédia demeure iDrive 7 au lieu de migrer vers iDrive8 comme les nouveaux modèles électriques iX et i4, mais Alexa d’Amazon fait son incursion. Les commandes de la radio sont repositionnées et la console profite elle aussi d’un remaniement qui dérive dans son cas de la Série 3.

Photo: BMW

Le revêtement SensaTec perforé sur les sièges est nouveau également. Il apporte une touche plus naturelle et se nettoie facilement, dit BMW. Ensuite, l’éclairage ambiant se veut plus élaboré afin de dynamiser davantage le décor.

Sur le plan mécanique, l’évolution se résume en premier lieu à un système hybride léger de 48 volts qui allège le fardeau du moteur à six cylindres des X3 M40i et X4 M40i tout en fournissant 11 chevaux supplémentaires au moment opportun. La récupération d’énergie qu’il procure aide à diminuer la consommation d’essence. Notez que les cotes officielles de Ressources naturelles Canada ne sont pas encore disponibles.

Photo: BMW

Pour ce qui est des X3 M et X4 M 2022, disponibles au Canada uniquement en version M Competition, leur puissance reste la même (503 chevaux), mais leur couple augmente de 442 à 479 livres-pied. C’est identique aux plus puissantes des M3 et M4, notamment grâce au vilebrequin forgé léger. En conséquence, 3,8 secondes (-0,3) suffisent pour atteindre 100 km/h.

Photo: BMW

L’éventail d’aides à la conduite est bonifié, particulièrement avec l’ensemble Assistant de conduite professionnel qui inclut désormais une aide dans les bouchons de circulation.

Les BMW X3 et X4 2022 entreront en production vers la fin de l’été et arriveront chez les concessionnaires un peu plus tard. Nous mettrons à jour cette page une fois les prix canadiens annoncés.

En vidéo : Le BMW X4 M à l'essai sur la piste