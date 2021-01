Photo: Audi

Le Guide de l’auto poursuit aujourd’hui son analyse des ventes de véhicules neufs en 2020 en s’attardant aux modèles de luxe. On constate que la pandémie de COVID-19 a fait encore plus mal à la majorité des compagnies de luxe qu’à celles destinées au grand public.

Ce qui est pareil dans tous les cas, par contre, c’est que les VUS et multisegments continuent de dominer de plus en plus les voitures traditionnelles.

Voici donc le palmarès des 10 véhicules de luxe les plus vendus au Canada en 2020 d’après les statistiques compilées par Automotive News Data Center.