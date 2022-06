BMW X1 2023 : une refonte complète avec un moteur plus puissant

Le BMW X1 se renouvelle complètement pour l’année-modèle 2023, espérant rattraper les Audi Q3 et Volvo XC40 qui dominent actuellement le segment des petits utilitaires de luxe.

Le X1 2023 adopte une silhouette un peu plus carrée, surtout à l’avant. C’est aussi vrai pour la calandre. Les pare-chocs et les blocs optiques sont redessinés pour une apparence plus moderne et techno à la fois. D’ailleurs, les seconds font partie d’une chorégraphie d’accueil pour le conducteur à l’approche du véhicule.

Des roues de 18 pouces arborant un nouveau design sont incluses de série (jusqu’à 20 pouces en option, une première pour le X1) et cinq couleurs de peinture s’ajoutent à la palette dont Orange Utah. Pour plus de style, un ensemble M Sport est disponible.

Photo: BMW

Les garnitures au bas de la carrosserie confèrent une posture un peu plus robuste. À propos, le X1 a gagné 43 mm en longueur, 24 mm en largeur et 44 mm en hauteur. Son empattement est allongé de 22 mm et ses voies sont plus larges qu’avant. En revanche, la petitesse de la vitre arrière présage une visibilité encore compromise.

Place à iDrive 8

À l’intérieur, BMW parle d’un dégagement accru au niveau des épaules et des coudes pour les occupants avant. La banquette arrière se replie dans une proportion 40/20/40 très pratique pour le chargement.

Photo: BMW

La grande nouveauté dans le X1 2023 est l’interface numérique incurvée combinant une instrumentation de 10,25 pouces et un écran tactile de 10,7 pouces. Le tout est propulsé par le système d’infodivertissement iDrive de huitième génération avec assistant vocal intelligent, qui comprend des commandes dictées de manière naturelle. Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont au programme et le système peut se mettre à jour automatiquement.

La console centrale est maintenant flottante, ce qui laisse un bon rangement en dessous. Devant, il est possible de reposer un téléphone à la verticale. Remarquez aussi que le levier de vitesses est remplacé par une sorte d’interrupteur.

Photo: BMW

L’éclairage ambiant de série et le toit panoramique en option ajoutent de la lumière au décor. Les sièges sont redessinés pour plus de confort, tandis que plusieurs dispositifs de sécurité sont soit bonifiés ou plus évolués. Côté technologie, une caméra de bord permet de surveiller l’intérieur du X1 via l’application My BMW et le système de navigation bénéficie de la réalité augmentée pour plus de précision en conduisant.

Moteur plus puissant

Encore une fois, l’unique version offerte au Canada est la xDrive28i. Toutefois, son moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 litres génère maintenant une puissance de 241 chevaux (+13) et un couple de 295 livres-pied (+37). Jumelé à une nouvelle boîte à double embrayage comptant sept rapports et non plus une automatique à huit rapports, il permet d’atteindre 100 km/h en seulement 6,4 secondes.

Le rouage intégral xDrive est de mise, comme toujours, mais la suspension profite de nouveaux réglages qui, selon BMW, améliorent le confort sur de longues distances. Pour la première fois sur le X1, une suspension M adaptative est disponible et peut abaisser le véhicule de 15 mm au besoin pour une meilleure tenue de route. Elle s’accompagne même d’une direction sport.

Photo: BMW

Combien?

Le BMW X1 2023 sera en vente au Canada à partir du quatrième trimestre de cette année, avec un prix de détail débutant à 44 990 $ plus les frais de transport et de préparation. Il s’agit d’une hausse d’environ 2 500 $ par rapport au modèle sortant.

En vidéo: Meilleurs achats du Guide de l'auto 2022 - catégorie des VUS sous-compacts de luxe