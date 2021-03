Audi Q3 ou Volvo XC40?

J’ai actuellement en location un BMW X1 2018 de seulement 27 000 km (après 30 mois) que je dois retourner en octobre de cette année. Pour le remplacer, j’hésite entre un Audi Q3 et un Volvo XC40. Aussi, devrais-je encore louer ou acheter à plus long terme?

-------------

Bonjour Sylvie,

Je constate d’abord que le kilométrage parcouru annuellement est faible et qu’il est donc important, dans le cas d’une location, de choisir le kilométrage minimal. Dans la majorité des cas, il s’agira d’une allocation de 15 000 ou 16 000 km par an.

Maintenant, bien que le Volvo XC40 soit attirant et franchement convaincant, j’aurais tendance à vous diriger davantage vers le Audi Q3. Ce dernier est pour moi un véhicule plus intéressant au chapitre de la conduite, extrêmement bien construit et pour lequel la demande sur le marché d’occasion est très forte. Cela signifie donc que le Q3 est sans doute plus compétitif en location, mais qu’il vous serait aussi plus facile de le revendre si vous choisissez l’option de l’achat.

Entendons-nous, le XC40 est un produit également très convaincant. Or, dans ce cas précis, je favoriserais la location, puisque la fiabilité à long terme m’inquiète davantage que du côté du Q3. Maintenant, si vous choisissez d’aller chez Audi, autant la location que l’achat peuvent être de belles options.

En terminant, sachez que le Volvo vous offrira un confort supérieur à Audi, que ce soit au chapitre des sièges ou sur la route, alors que le Q3 se démarquera plutôt par sa dynamique de conduite et son côté sportif.

En vidéo: les meilleurs achats du Guide de l'auto 2021 - catégorie des VUS sous-compacts de luxe