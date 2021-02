En vidéo : les petits VUS les plus abordables au Canada en 2021

En 2020, les véhicules utilitaires ont poursuivi leur domination des ventes dans le monde de l’automobile, reléguant de plus en plus les berlines traditionnelles à un rôle de second plan.

Bien qu’un peu plus chers que des petites voitures, certains modèles utilitaires de petit format demeurent offerts à un prix fort raisonnable.

L’équipe du Guide de l’auto a fait le tour des catalogues des constructeurs automobiles afin de vous présenter les modèles les moins chers de l’industrie cette année.

Consultez la vidéo au haut de cet article pour les découvrir!