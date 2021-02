Quel VUS choisir pour remplacer mon Nissan Rogue?

J'aimerais changer mon Nissan Rogue 2017. Je voudrais savoir si le Kia Seltos est un bon choix, mais j'ai vu que le Mazda CX-30 était aussi bien classé. Que me conseillez-vous?

---------------

Bonjour Christian,

Vous ne le précisez pas dans votre question, mais vous semblez vouloir vous tourner vers un véhicule plus petit que votre Rogue actuel. En effet, les concurrents directs du Rogue sont le Kia Sportage et le Mazda CX-5.

En optant pour un VUS sous-compact comme le CX-30 ou le Seltos, vous disposerez de moins d'espace intérieur, surtout pour les passagers assis à l'arrière. Même chose dans le coffre, puisque le Rogue propose 1 112 litres de capacité avec la banquette arrière en place, contre 752 litres pour le Kia et 572 pour le Mazda. Avec un CX-30, vous réduisez de moitié votre volume de chargement actuel, ce qui n'est pas négligeable.

Dynamiquement, le Seltos et le CX-30 sont deux bons véhicules. Chez Kia, on propose un roulement plus confortable que chez Mazda, mais une conduite moins inspirée et un habiacle plus bruyant à haute vitesse.

Si le plaisir de conduire fait partie de vos critères d'achat, le CX-30 propose la conduite la plus agréable de sa catégorie. Train avant incisif, direction précise, bel équilibre dans les virages, le VUS de Mazda se place au sommet de sa catégorie sur ce point. La qualité de finition à l'intérieur de l'habitacle est également supérieure, avec des matériaux de meilleure qualité. Cela dit, le CX-30 fait aussi payer un peu plus cher son bel habitacle et sa sportivité (voyez notre comparatif entre les deux modèles).

Du côté des moteurs, Kia en propose deux différents tandis que Mazda en offre désormais trois! Chez Mazda comme chez Kia, les moteurs de base sont des 4-cylindes de 2 litres atmosphériques aux performances correctes, celui du CX-30 étant un peu moins bruyant. En revanche, Kia utilise à une boîte CVT alors que Mazda fait toujours confiance à une transmission automatique traditionnelle à 6 rapports.

Le moteur optionnel est un bloc 1,6 litre turbo dans le Seltos et un 4-cylindres atmosphérique de 2,5 litres dans le CX-30. Mazda conserve sa boîte à 6 rapports, tandis que Kia a opté pour une transmission double embrayage à 7 rapports. Les performances sont là encore assez proches, mais Mazda propose une conduite plus raffinée, le Seltos souffrant d'à-coups de transmission désagréables à basse vitesse.

Enfin, Mazda propose aussi un moteur 2,5 litres turbocompressé qui développe jusqu'à 250 chevaux et 320 lb-pi de couple, très agréable et performant, mais qui ne joue plus tout à fait dans la même cour.

En conclusion, si vous avez besoin d'espace et que vous préférez un roulement plus confortable, le Kia Seltos devrait être le meilleur choix pour vous. En effet, le manque d'espace du CX-30 demeure son principal défaut, surtout à l'arrière et dans le coffre. En revanche, la fiabilité à long terme est plus incertaine chez Kia. La boîte à variation continue IVT a connu des ratés, et on ignore encore si la boîte double embrayage à 7 rapports va se montrer fiable.

Du côté de Mazda, sa boîte automatique à 6 rapports est fiable et éprouvée, tout comme les moteurs 2 litres et 2,5 litres sans turbo, qui sont montés dans pratiquement toute la gamme depuis plusieurs années.

En vidéo : quels sont les meilleurs VUS sous-compacts?