Mazda CX-30 : quel moteur choisir?

Je souhaite faire l’acquisition d’un Mazda CX-30 prochainement. Je sais que le véhicule est maintenant disponible avec un moteur turbo, mais mon budget ne me le permet pas. J’aimerais donc savoir quel est le meilleur moteur entre le quatre cylindres atmosphérique de 2,0 litres et celui de 2,5 litres.

Bonjour Julien,

En effet, le Mazda CX-30 est maintenant livrable avec un moteur turbo de 250 chevaux. Cela dit, il est pertinent de noter que ce modèle demeure un excellent véhicule, même sans cette mécanique.

Livré de série avec un moteur de 2,0 litres, le CX-30 peut aussi être livré avec un bloc plus costaud de 2,5 litres, à l’instar de la Mazda3.

Photo: Mazda Canada

Lequel choisir? Regardons ça de plus près.

Le bloc de 2,0 L produit 155 chevaux et 150 livres-pied de couple, alors que celui de 2,5 L produit 186 chevaux et 186 livres-pied de couple. Les deux moteurs sont accouplés à la même transmission automatique à 6 rapports. Le moteur de 2,5 L consomme environ 5 % plus d’essence, et produit 20 % plus de puissance et 25 % plus de couple.

Il faut payer un peu moins de 3 000 $ pour passer du 2,0 L au 2,5 L. Notez toutefois que ce prix n’inclut pas que le moteur, mais bien plusieurs options, comme de plus belles roues, les sièges chauffants, des systèmes de sécurité, etc.

Il est également important de mentionner que le moteur de 2,0 L est disponible seulement avec le rouage à traction. Toutefois, notez que le 2,5 L ne vient pas automatiquement avec la traction intégrale. Incluse sur le modèle GT plus dispendieux, elle est offerte en option pour 1 500 $ sur le modèle GS.

Photo: Mazda Canada

Pour revenir à votre question, vous devez d’abord vous demander si vous souhaitez obtenir le rouage intégral avec votre CX-30. Si la réponse est oui, vous n’aurez pas le choix d’opter pour le bloc de 2,5 L. Bien que nous conseillons chaudement cette option sur ce véhicule, le rouage intégral Mazda étant parmi les meilleurs de l’industrie, il se peut que vous n’en ayez pas besoin. Si c’est votre cas, nous recommandons tout de même le groupe d’options GS qui inclut le moteur optionnel.

La puissance additionnelle qu’il propose procure une conduite bien plus souple, et entre les versions GX et GT, on parle d’une augmentation de prix de seulement 10,5%, ce qui n’est pas énorme considérant les options qui viennent avec le 2,5 L.

