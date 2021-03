Est-ce que les concessionnaires Volvo vont fermer?

J’ai lu dans votre article sur le nouveau Volvo C40 que le constructeur voulait se tourner entièrement vers la vente en ligne. Est-ce que cela veut dire qu’il ne sera plus possible d’acheter un véhicule Volvo chez un concessionnaire?

Bonjour Gilles,

En effet, Volvo a bel et bien annoncé qu’à l’échelle mondiale, la vente de ses véhicules électriques allait se faire sur le web. Des points de services et des boutiques vont demeurer à certains endroits, mais plus question de tenir d’inventaire. À la place, vous allez acheter votre voiture en ligne, et Volvo s’engage à pouvoir vous la livrer « rapidement ».

Or, si cette stratégie semble être la direction prise par Volvo globalement, Volvo Canada nous a confirmé que ce ne serait pas le cas chez nous.

Photo: Volvo

Volvo souhaite que les ventes en ligne prennent plus de place, afin de faciliter la vie aux consommateurs qui ne veulent pas nécessairement devoir négocier un prix avec un vendeur, mais les concessionnaires Volvo au Canada sont là pour rester.

Pourquoi est-ce que le Canada est un cas unique ? Nous avons posé la question à Volvo, et nous n’avons pas obtenu de réponse claire. Si on devait se prononcer sur la question, la raison est probablement liée au fait que notre territoire est gigantesque, avec des foyers de population répartis un peu partout. C’est donc plus simple de compter sur une infrastructure logistique déjà bien établie.

La marque suédoise travaille ainsi depuis 2019 avec les concessionnaires afin d’introduire de nouvelles façons de faire, mais elle ne compte pas les fermer. Ainsi, vous pourrez continuer d’aller chez votre concessionnaire Volvo pour faire l’achat de votre prochain véhicule, qu’il soit électrique ou non!

Aux États-Unis, la situation est plus ou moins claire, dans la mesure où Volvo fait face aux mêmes problèmes que Tesla. Certains États ne tolèrent pas la vente directe de voiture. Ainsi, Volvo s’engage à travailler avec les législations locales afin de respecter les lois en place. Cela dit, Tesla a réussi à s’arranger pas mal partout. C’est souvent une question d’entourloupettes légales!

