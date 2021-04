Meilleurs achats du Guide de l'auto : Audi Q3

Comme chaque année, le Guide de l’auto publie ses meilleurs achats dans toutes les catégories de véhicules.

Les VUS sous-compacts de luxe sont des véhicules très populaires au Québec. À part General Motors et Lexus qui vendent encore des modèles dans ce segment, la totalité des véhicules qui peuplent la catégorie sont vendus par des constructeurs européens.

Audi en tête

Pour l’année modèle 2021, c’est l’Audi Q3 qui s’empare de la première position. Un VUS récemment remanié avec succès par le constructeur allemand. Alors que le modèle précédent commençait à accuser le poids des années, la mouture actuelle a repris sa marche en avant en se plaçant directement au sommet de la catégorie.

Photo: Audi

Comme toujours chez Audi, le sérieux de la construction et la qualité de finition de l’habitacle sont assurément ses points forts. La tenue de route n’est pas en reste, avec un très bel équilibre, un amortissement efficace ainsi qu’un freinage puissant et endurant.

Sous le capot, il n’y qu’un seul moteur disponible, un 4 cylindres de 2 litres turbocompressé développant 228 chevaux et 258 lb-pi. Un bloc qui permet au conducteur de profiter de bonnes performances, similaires à celles de ses principaux rivaux.

Les finalistes

La deuxième place du podium revient au Volvo XC40. Un VUS à la philosophie un peu différente de celle retenue par les constructeurs allemands. Son amortissement moins ferme et son design typiquement scandinave permettent de rouler avec un VUS plus original que les Audi et BMW de ce monde. Le moteur de base T4, un 4 cylindres de 2 litres suralimenté, libère 187 chevaux et 221 lb-pi de couple. Avec le moteur optionnel T5, le conducteur profite de 248 chevaux et 258 lb-pi.

Photo: Julien Amado

Enfin, l’année modèle 2021 voit l’arrivée d’une version 100 % électrique appelée Recharge. Si cette dernière conserve la même qualité de roulement que la déclinaison à essence, les accélérations s’améliorent grâce à l’entrée en action immédiate de sa motorisation électrique. Doté d’une batterie de 75 kWh, le XC40 carburant aux électrons a 335 km d’autonomie, ce qui est inférieur à ce que propose Tesla par exemple.

La troisième position de ce classement est occupée par un duo signé BMW : les X1 et X2. Bien qu’ils partagent un certain nombre d’éléments, ils possèdent une identité propre et un objectif commercial différent.

Photo: BMW AG

Le X1, plus spacieux et qui ne peut pas être doté de la mécanique la plus puissante, s’avère le plus pratique. De son côté, le X2 propose un design et un comportement routier plus dynamiques. C’est encore plus vrai avec le modèle sport M235i, dont le moteur culmine à 301 chevaux, contre 228 seulement pour les X1 et X2. Doté d’une tenue de route plus efficace, ce X2 vitaminé pèche par un manque de confort, à cause d’un roulement trop ferme pour les routes québécoises…

Pour consulter la liste des meilleurs achats du Guide de l'auto 2021 dans toutes les catégories, c'est par ici!