Meilleurs achats 2022 du Guide de l’auto : Audi Q3

Comme chaque année, le Guide de l’auto publie ses meilleurs achats dans toutes les catégories de véhicules.

Parmi eux, les VUS sous-compacts de luxe demeurent des véhicules très populaires au Québec. Un segment où les Européens sont rois, la concurrence japonaise et américaine peinant à afficher la même réussite commerciale.

L’Audi Q3 continue de dominer

En 2022, c’est une nouvelle fois l’Audi Q3 qui monte sur la première marche du podium. Les années passent, mais sa domination continue, ce dernier occupant déjà la première place en 2021. Comme de coutume chez Audi, la qualité de réalisation de l’habitacle est un des points forts. Que ce soit grâce à la qualité des matériaux ou d’exécution, le constructeur allemand trône au sommet de sa catégorie sur ce point.

Photo: Audi AG

Derrière le volant, le conducteur appréciera la tenue de route efficace, la direction précise et un amortissement bien calibré, lequel représente un très bon compromis entre confort et dynamisme.

Il n’y a qu’une seule motorisation retenue par Audi : un 4 cylindres de 2 litres turbocompressé. Avec 228 chevaux et 258 lb-pi de couple, les accélérations ainsi que les reprises sont bien adaptées au châssis. Au moment où sont écrites ces lignes, les versions Sportback (avec le toit plus fuyant) et hybride rechargeable ne sont toujours pas disponibles au Canada. C’est dommage, car ces deux déclinaisons plairaient assurément à la clientèle québécoise.

Photo: Audi

Les finalistes

La deuxième place est une nouvelle fois occupée par le Volvo XC40, un modèle intéressant pour ceux qui souhaitent s’éloigner de la sempiternelle triade Audi/BMW/Mercedes-Benz. Grâce à un roulement plutôt confortable et son design typiquement scandinave, il se montre plaisant à conduire et profite aussi d’une grande diversité mécanique.

Photo: Volvo

En plus des versions T4 et T5 à essence dont la puissance s’échelonne de 187 à 248 chevaux, il y a le modèle Recharge. Un VUS 100% électrique fort de 402 chevaux qui vous catapulte en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire. Son agrément de conduite global est également un ton au-dessus des modèles utilisant du carburant sans plomb. Seule son autonomie (335 km), inférieure aux meilleurs véhicules électriques, le pénalise.

Enfin, la dernière marche du podium revient aux BMW X1 et X2. Deux utilitaires qui partagent certaines composantes, mais qui se distinguent l’un de l’autre afin de séduire des clients différents.

Photo: BMW AG

Le X1, dont la refonte arrive pour l’année modèle 2023, est le VUS le plus spacieux et pratique des deux. Le X2, qui devra attendre un peu plus avant sa propre refonte, se veut plus sportif. Cela se remarque surtout dans la variante M35i dont le moteur de 301 chevaux et le roulement plus ferme le rendent plus sportif, mais aussi moins agréable à vivre sur nos routes.

Pour consulter la liste des meilleurs achats du Guide de l'auto 2022 dans toutes les catégories, c’est par ici!