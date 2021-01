Deux VUS électriques vietnamiens seront vendus au Canada

Le constructeur vietnamiem VinFast avait promis de dévoiler en 2021 ses tout premiers VUS électriques. C’est maintenant chose faite.

Et si on vous en parle, c’est parce que deux d’entre eux seront commercialisés en Amérique du Nord, incluant au Canada!

Le plus grand, appelé VF33, mesure 5 120 millimètres de long, soit un peu plus qu’un Ford Explorer. Il exploite deux moteurs électriques livrant une puissance totale de 402 chevaux et une imposante batterie de 106 kWh procurant une autonomie que VinFast estime à plus de 480 kilomètres.

Photo: VinFast

Le VF33 se démarque également avec ses phares à matrice à DEL, son toit panoramique et son écran d’infodivertissement de 15,4 pouces semblable à ceux de Tesla. Bien sûr, il propose trois rangées de sièges.

De son côté, le VF32 est long de 4 780 millimètres, ce qui est à peu près égal au Ford Edge. La motorisation décrite plus haut est offerte en option. De série, on retrouve un seul moteur électrique d’une puissance de 201 chevaux et assortie d’une batterie de 90 kWh. L’autonomie n’est pas spécifiée, cependant.

Son équipement est sensiblement le même que celui de son grand frère.

Photo: VinFast

Sur le plan de la sécurité, VinFast s’attend à ce que ses VUS obtiennent une note de 5 étoiles de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) aux États-Unis. Un régulateur de vitesse adaptatif, des systèmes de prévention des collisions, des caméras avec vue à 360 degrés et un assistant de stationnement figurent au programme, de même qu’une technologie de conduite semi-autonome avancée.

La production se fera à Hai Phong, au Vietnam. Chez nous, les carnets de commandes ont censés s’ouvrir au mois de novembre et les premiers exemplaires seront livrés en juin 2022.

Photo: VinFast

Évidemment, percer le marché nord-américain est une tâche extrêmement ardue, encore plus pour une jeune compagnie fondée en 2017, mais VinFast appartient au géant VinGroup qui domine largement le paysage économique au Vietnam et elle ne manque pas de ressources. N’oublions pas de mentionner qu’elle compte déjà un centre de recherche et de développement aux États-Unis.