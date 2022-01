VinFast : trois autres VUS vietnamiens s’en viennent au Canada

Tel que promis, le constructeur vietnamien VinFast a dévoilé trois nouveaux véhicules électriques au CES 2022 de Las Vegas cette semaine. Sans surprise, il s’agit de trois VUS : les VF5, VF6 et VF7.

Ceux-ci s’ajoutent aux VF8 et VF9 (anciennement appelés VF e35 et VF e36) qui avaient été présentés en première nord-américaine au Salon de l’auto de Los Angeles en novembre dernier. Tous seront commercialisés au Canada.

Le quintet de VinFast couvre les segments sous-compact, compact et intermédiaire, s’adressant aussi bien aux célibataires urbains qu’aux familles banlieusardes. Conçus par Pininfarina, ils adoptent un style et une silhouette similaires, avec à l’avant une signature à DEL en forme d’ailes.

Photo: VinFast

Malheureusement, la présentation de VinFast au CES ne contenait pas vraiment d’informations techniques ni de spécifications sur les nouveaux modèles. La compagnie n’a pas non plus montré leur intérieur. Par contre, on sait que les VF8 et VF9 proposent un gigantesque écran multimédia de 15,4 pouces, sans combiné d’instruments derrière le volant. Les utilisateurs pourront aussi se servir du système pour diffuser des vidéos, jouer à des jeux, magasiner en ligne et contrôler à distance des appareils domestiques connectés.

Dans les versions de base, une conduite autonome de niveau 2 (comme on connaît actuellement) sera possible grâce à une technologie développée en partenariat avec ZF. VinFast parle même d’une autonomie de niveau 3 et 4 dans certaines versions haut de gamme, c’est-à-dire qui inclut la conduite sur l’autoroute et dans le trafic, les changements de voie et les manœuvres de stationnement, dans ce dernier cas que l’on soit à bord ou à l’extérieur du véhicule. La compagnie devra toutefois faire la démonstration que sa technologie est bien au point.

Photo: VinFast

Les prix n’ont pour l’instant été annoncés que pour les États-Unis, soit à partir de 41 000 $ dans le cas du VF8 et 56 000 $ en ce qui concerne le VF9. Au fait, la garantie couvre 10 ans/200 000 kilomètres.

Autres détails intéressants : les premiers clients auront droit à un service d’entretien à domicile et il sera possible de louer la batterie afin de pouvoir l’échanger contre une autre plus performante dans le futur. Un remplacement sera aussi offert quand la batterie aura perdu 70% de sa capacité d’origine.

Les réservations sont déjà acceptées et les premières livraisons sont prévues à l’automne 2022. Les VF5, VF6 et VF7 suivront en 2023. Rappelons que VinFast n’aura pas de concessionnaires, adoptant plutôt un modèle de vente semblable à celui de Tesla. Chez nos voisins américains, la priorité ira à la Californie, ce qui laisse penser que seulement certaines provinces canadiennes (dont le Québec) y auront initialement accès.

La production des véhicules de VinFast se fera d’abord au Vietnam, mais une usine verra le jour aux États-Unis dans la deuxième moitié de 2024.

