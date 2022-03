VinFast annonce les prix canadiens de ses VUS électriques

Le constructeur vietnamien VinFast, qui percera le marché nord-américain plus tard en 2022 en proposant des VUS entièrement électriques, vient d’annoncer les prix canadiens de ses deux premiers modèles.

De taille compacte, le VF 8 débute à 51 250 $, ce qui ne le rendra pas éligible à la subvention fédérale de 5 000 $ mais quand même à celle de 8 000 $ du gouvernement du Québec. Le VF 9, un VUS intermédiaire à trois rangées plus spacieux et luxueux, s’affiche quant à lui à 69 750 $. Dans son cas, aucun rabais ne s’applique.

Par contre, VinFast indique que les clients qui font une réservation jusqu’au 5 avril, moyennant un dépôt remboursable de 250 $, deviendront membres du programme exclusif VinFirst, ce qui leur donnera une réduction allant jusqu’à 3 500 $ pour le VF 8 et 6 000 $ pour le VF 9.

Photo: VinFast

À cela s’ajoutent d’autres privilèges comme un chargeur mobile, un forfait d’entretien, un ensemble d’aides à la conduite et même un séjour d’une semaine au Vietnam pour quatre personnes (excluant les billets d’avion) dans l’un des nombreux hôtels Vinpearl.

Déjà, plus de 300 personnes ont réservé un exemplaire depuis le 7 mars.

« Nous sommes fiers d’offrir aux Canadiens les tout premiers modèles électriques de VinFast par l’entremise de notre réseau de boutiques et nos ventes en ligne, a déclaré Huynh Du An, chef de la direction de VinFast Canada. « Nos clients profiteront d’une expérience conviviale et les véhicules électriques de VinFast deviendront leur choix par excellence pour un avenir plus vert, plus sécuritaire et plus durable. »

Photo: VinFast

Une marque qui voit grand

VinFast Canada entend implanter d’ici la fin de 2023 pas moins de 38 boutiques à travers les trois provinces où débuteront ses activités. Sans surprise, la Colombie-Britannique, l’Ontario et le Québec seront priorisés. Celles de Toronto (déjà en construction), Mississauga, Laval et Montréal ouvriront cette année. Les livraisons débuteront d’ici la fin de 2022.

Pour en savoir plus au sujet des VF 8 et VF 9 incluant leurs principales caractéristiques et leur autonomie estimée, cliquez ici. Trois autres véhicules électriques de VinFast, les VF 5, VF 6 et VF 7 dévoilés au CES 2022 de Las Vegas, suivront en 2023.

En studio : VinFast à la conquête de l'Amérique du Nord