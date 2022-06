Les VUS électriques de VinFast s’arrêtent au Carrefour Laval

Le constructeur vietnamien VinFast s’apprête à percer le marché nord-américain et suscite déjà un bon engouement. Ses VF 8 et VF 9 2023, deux nouveaux VUS électriques, peuvent être réservés dès maintenant et ils arriveront sur le marché dans la deuxième moitié de 2022, en même temps que les premières boutiques ouvriront au pays. Trois autres, les VF 5, VF 6 et VF 7 dévoilés au dernier CES à Las Vegas, suivront en 2023.

La stratégie de commercialisation de VinFast est différente de celle des autres marques de véhicules électriques, entre autres parce que ses batteries exigent un abonnement mensuel, comme on vous l’a expliqué plus en détail récemment.

En effectuant une réservation cette année qui comprend un abonnement à un plan fixe, les coûts seront gelés pour la durée de vie du véhicule, même après les reventes subséquentes. De plus, la garantie de VinFast prévoit le remplacement gratuit de la batterie dès que celle-ci a perdu 30% de sa capacité de charge originale. La compagnie s’occupera du recyclage des batteries en fin de vie.

Photo: Julien Amado

Beaucoup de points d’interrogation demeurent pour les clients potentiels, cependant. Le Guide de l’auto s’est rendu directement au siège social de VinFast pour faire l’essai d’un modèle de préproduction du VF 8 et vous donner une meilleure idée du produit, mais pour obtenir davantage de réponses, rien de tel que de discuter avec des représentants de la compagnie.

Après un premier arrêt à Mississauga, en Ontario, puis à Toronto, la tournée canadienne de VinFast se poursuit dans la région de Montréal à compter d’aujourd’hui, et ce, jusqu’au 26 juin. Plus précisément, c’est au Carrefour Laval que les amateurs et consommateurs sont attendus.

Sur place, on retrouve les VF 8 et VF 9 en plus d’un exemplaire du VF 7, ainsi que des présentations interactives des services de VinFast, incluant le programme de location de batteries mais aussi des solutions de recharge. Des experts sont disponibles pour répondre aux questions du public en tout temps.

