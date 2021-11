VinFast : deux VUS électriques vietnamiens débarquent en Amérique

Véhicules électriques : un câble miracle pour des recharges ultra rapides

Pendant que plusieurs compagnies et chercheurs se penchent sur des nouvelles technologies de batteries plus efficaces et qui se rechargent plus rapidement, les fabricants de bornes pour véhicules électriques travaillent aussi à accélérer le processus. Un des problèmes en ce moment vient du risque de surchauffe. Une recharge plus rapide …