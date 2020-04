Ces amateurs vietnamiens fabriquent des bolides sport…en carton!

Les grandes voitures sport de ce monde fascinent bien des gens, mais très peu ont les moyens de s’en payer une.

Pendant que la moitié de la planète est confinée à la maison pour aider à combattre la propagation du coronavirus, certains passent le temps en fabriquant leurs propres bolides exotiques à peu de frais.

Mais attention, on parle ici de machines… en carton.

En effet, des amateurs vietnamiens de la chaîne YouTube NHẾT TV nous montrent comment il est possible, avec un peu d’imagination, de ressources et de savoir-faire technique, de créer des répliques assez réalistes et qui amusent d’une toute nouvelle façon.

Certaines utilisent un petit moteur de 250 cc, par exemple, alors que d’autres sont actionnées par des pédales de vélo!

Parmi leurs œuvres, on note des Lamborghini Sián et Aventador, une Ferrari FXX K et une Bugatti Chiron. Il y a aussi plusieurs motos sport, dont une BMW S1000RR, une Kawasaki ZX-10R et une Ducati Panigale V4. Le choix des roues et des pneus est souvent étrange, par contre.

Selon les créateurs, dans les cas plus rudimentaires, le coût de l’opération peut se limiter à 100 $ environ. Oseriez-vous vous promener au volant de l’un de ces engins?

