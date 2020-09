Un VUS électrique vietnamien en Amérique en 2021?

Le nom VinFast vous dit quelque chose?

Nous vous avons déjà parlé à deux reprises de ce nouveau constructeur automobile vietnamien, d’abord en septembre 2018 lors du dévoilement de ses deux premiers modèles au Mondial de l’auto de Paris, puis à l’été 2019 quand les livraisons étaient sur le point de débuter dans son marché local.

Cette fois, VinFast revient dans l’actualité parce qu’on apprend que son VUS (ici sur les images) portera le nom de « President », qu’il renfermera un V8 de 420 chevaux signé GM et que sa production sera limitée à 500 exemplaires. Mais surtout, la compagnie annonce son intention de percer le marché américain, et ce, dès l’an prochain!

Photo: VinFast

C’est toutefois un véhicule bien différent qui est prévu. Selon le site Motor1.com, VinFast songe à offrir aux États-Unis un nouveau véhicule électrique qui se trouve encore à l’étape du développement. Les détails sur celui-ci sont extrêmement limités, mais il prendra la forme d’un VUS, de toute évidence.

VinFast, soit dit en passant, est une filiale du plus grand groupe privé du Vietnam, Vingroup, propriété de l'homme le plus riche du pays, le multimilliardaire Pham Nhat Vuong. Ce dernier compte investir plus de 2 milliards $ de sa fortune personnelle pour réaliser son objectif de débarquer en Amérique du Nord.

Photo: VinFast

« Notre plus grand défi est de faire connaître les produits vietnamiens à l’international, explique-t-il dans un communiqué de presse. Pour plusieurs gens dans le monde, le Vietnam est encore et toujours un pays pauvre et peu développé. Nous devrons faire la preuve que nos produits sont le reflet d’un Vietnam dynamique et prospère qui répond aux plus hauts standards de la planète. »

Autrement dit, rien à voir avec ces amateurs vietnamiens qui fabriquent des voitures sport en carton…

Si VinFast fait le saut aux États-Unis, le Canada emboîtera-t-il le pas? C’est à suivre.

