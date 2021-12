Est-ce qu'une camionnette électrique peut remorquer en conservant une autonomie raisonnable?

Je suis entrepreneur et je conduis un Chevrolet Silverado 2500HD Duramax avec lequel j’ai parcouru 60 000 km en 15 mois. Je remorque quotidiennement une remorque de 14 pieds dans laquelle se trouve mon outillage. Comme beaucoup de gens, j’aimerais faire le saut vers l’électrique, mais je crains que l’autonomie des camions en situation de remorquage soit dramatiquement plus basse que ce que l’on annonce. Est-ce que l’hybride serait une meilleure solution?

Bonjour Vincent,

Vous avez absolument raison. Il est évident qu’en parcourant 1 000 kilomètres par semaine avec une remorque considérablement lourde, vous auriez sans doute peine à trouver profit avec une camionnette 100% électrique. Du moins, sans passer votre temps à courir les bornes de recharge. Prenons par exemple le GMC Hummer EV, dont l’autonomie électrique est annoncée à 530 kilomètres, avec une capacité de remorquage de 7 500 lb. Vous aurez compris qu’avec une telle charge à l’attelage, l’autonomie pourrait chuter de plus de 50%, voire de 70% en hiver. Cela réduirait donc l’autonomie à environ 150-160 kilomètres, ce qui est manifestement insuffisant pour vos besoins.

Même chose du côté du Ford F-150 Lightning et du Rivian R1T. D’ailleurs, un collègue américain a fait le test avec cette dernière en remorquant une charge de 8 800 livres, concluant que l’autonomie avait chuté de plus de 60%. Il faut savoir que dans ce cas, Rivian annonce une impressionnante capacité de remorquage de 11 000 livres, affirmant que dans ce contexte, l’autonomie pourrait baisser jusqu’à 50%.

Bien sûr, la voiture électrique évoluera au fil du temps pour réussir à contourner certaines contraintes comme l’autonomie et la rapidité de recharge. Or, il est évident qu’à l’heure actuelle, le véhicule électrique ne convient pas à tous. Et vous en êtes la preuve. Car dans le feu de l’action et en plein travail, vous n’aurez certainement pas de temps à perdre à chercher une borne de recharge à proximité d’un chantier et parce que chaque minute perdue vous coûte une fortune.

Est-ce que l’hybride pourrait être une solution? Par exemple, la technologie que propose la nouvelle camionnette Toyota Tundra, capable de remorquer 12 000 livres? Sans doute que oui. Il reste à voir si le rendement de ce genre de mécanique en situation de remorquage saura satisfaire ceux qui, comme vous, sont habitués avec de gros moteurs V8 ou diesel.

