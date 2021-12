Les premiers GMC Hummer EV vont rejoindre leurs clients

General Motors a célébré vendredi la production et la livraison des premiers exemplaires de la nouvelle camionnette GMC Hummer EV 2022, la version entièrement réinventée et électrique du fameux mastodonte américain.

Il s’agit plus précisément de modèles Edition 1 destinés au marché américain. Ceux-ci possèdent trois moteurs électriques totalisant 1 000 chevaux – de quoi accélérer de 0 à 100 km/h en un peu plus de trois secondes – et une batterie procurant 529 kilomètres d’autonomie, selon les estimations du constructeur.

Vendus pour 112 595 $US, tous les exemplaires sont équipés au max (comprenant entre autres le système de conduite semi-autonome Super Cruise et quatre roues directionnelles (avec fonction Crab Walk), peints en blanc à l’extérieur et arborant un intérieur deux tons Horizon lunaire.

Photo: GMC

Le Hummer EV est fabriqué à l’usine Factory ZERO de GM, près de Detroit, tout comme le fourgon électrique BrightDrop EV600 qui lui aussi vient de rejoindre ses premiers clients. Sachez que l’usine CAMI en Ontario est présentement en train d’être réaménagée pour produire l’EV600 à partir de novembre 2022.

« C’est le premier chapitre pour notre technologie Ultium et pour la transition de GM vers un avenir sans émissions », a déclaré le président de GM, Mark Reuss.

Photo: General Motors

Quant aux premières unités du Hummer EV pour le marché canadien, elles doivent entrer en production à l’automne 2022. Les prix n’ont pas encore été annoncés.

La camionnette Hummer EV sera suivie du VUS Hummer EV, puis des Chevrolet Silverado électrique et GMC Sierra électrique, également assemblés à Detroit. N’oublions pas le luxueux multisegment Cadillac LYRIQ, qui sera construit pour sa part à Spring Hill, au Tennessee, à compter de la première moitié de 2022.

On vous laisse avec la vidéo de lancement du Hummer EV et ne manquez pas non plus le compte rendu d'essai d'Antoine Joubert.

En vidéo : Voici le nouveau GMC Hummer EV 2022